Un'Atalanta decimata strappa un punto prezioso contro la Lazio all'Olimpico - BergamoNews

Roma. Un’Atalanta inedita fa il massimo all’Olimpico al cospetto della Lazio e conquista un punto prezioso lottando con le unghie e con i denti per difendere il risultato di 0-0. Una versione rimaneggiata e quasi mai vista finora in campionato della squadra di Gasperini, falcidiata dagli infortuni e dal Covid, lascia il possesso di palla agli avversari e prova a pungere in ripartenza. Poche occasioni da entrambe le parti, la più nitida capita sui piedi di Zaccagni che colpisce il palo e fa tremare le certezze nerazzurre. Con una straordinaria prova di squadra la Dea tiene a distanza di sicurezza i capitolini e utilizzerà la sosta per recuperare tutti i giocatori.

La cronaca

48′ Fischio finale. Pareggio a reti bianche tra Lazio e Atalanta

40′ Tra le file dei nerazzurri entrano Sidibe e De Nipoti per Pessina e Piccoli

39′ Toloi ammonito per una trattenuta su Lazzari

Lazio-Atalanta, il film della partita

33′ I biancocelesti fanno entrare Basic al posto di Luis Alberto

29′ La Lazio sfiora l’incrocio dei pali grazie alla coordinazione perfetta di Marusic. La sua botta spaventa gli ospiti

25′ Secondo cambio per la Dea, dentro Toloi e fuori Miranchuk

24′ Sarri cambia Hysaj mandando in campo Lazzari

23′ Ci riprova ancora il trequartista russo, conclusione troppo centrale neutralizzata da Strakosha in presa bassa

20′ Miranchuk si mette in proprio, va sul mancino e prova un tiro a giro fuori di poco

18′ Lazio a un passo dal vantaggio. Milinkovic sulla destra guadagna il fondo, traversone per Zaccagna che fa un controllo magistrale si sistema la palla sul destro e colpisce il palo. Clamorosa chance per l’ex Verona a Musso battuto

16′ Gasperini sostituisce Scalvini con Maehle

15′ Cross morbido di Pessina, spizzata di Scalvini sul secondo palo per Pezzella che sbaglia la scelta e non tira perdendo una buonissima occasione

12′ Filtrante per l’inserimento di Milinkovic-Savic, il serbo inciampa sul pallone e non riesce a finalizzare

5′ Ripartenza atalantina condotta da Miranchuk, servizio per Pessina che calcia troppo centralmente

1′ Si riprende con gli stessi undici

Primo tempo

45′ Duplice fischio. Le squadre vanno a riposo sullo 0-0

43′ Grandissimo intervento di Demiral in scivolata a neutralizzare la cavalcata di Immobile in campo aperto

38′ Secondo cartellino giallo del match per Zappacosta. L’esterno di Gasperini atterra Zaccagni e viene punito dall’arbitro

35′ Palla al centro a trovare Piccoli, sponda a favorire Scalvini che calcia a botta sicura colpendo in pieno un difensore biancoceleste

32′ Ammonito Pezzella per un fallo su Hysaj sulla corsia di sinistra

24′ Zaccagni rientra sul destro e prova la conclusione respinta dalla difesa atalantina

14′ Bell’azione nerazzurra conclusa con un cross verso la testa di Pezzella al centro dell’area che la spedisce sopra la traversa

1′ Fischio d’inizio. Partiti!

Formazioni ufficiali

Lazio: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Scalvini, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Piccoli. All. Gasperini.

