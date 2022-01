Cologno al Serio, scontro tra due auto: una finisce fuori strada - BergamoNews

Cologno al Serio. I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuto poco prima delle 7 di sabato 22 gennaio per un incidente stradale in via Crema a Cologno al Serio.

Due le auto coinvolte, al volante un 22enne da una parte e un 44enne dall’altra.

Una vettura per evitare l’altra è finita fuori strada. L’uomo alla guida di quest’ultima auto è stato estratto cosciente dai vigili del fuoco ed è stato affidato alle cure mediche del 118 sul posto.

Una volta effettuate le manovre di recupero, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona compromessa.

Sul posto i Carabinieri, il 118 e l’auto medica.

guarda tutte le foto 4



Cologno al Serio, scontro tra due auto

