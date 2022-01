PMU Point di Angela Cammarota per la dermopigmentazione estetica e oncologica. - BergamoNews

Angela Cammarota è una specialista in tricopigmentazione da oltre 18 anni e con la sua attività nel cuore di Bergamo è un punto di riferimento non solo per il territorio bergamasco, ma per l’intero nord Italia.

Grazie alla lunga esperienza e le strumentazioni e le tecniche impiegate i trattamenti danno sempre un risultato con un effetto naturale.

La tricopigmentazione è un trattamento estetico che aiuta a mascherare la perdita di capelli in donne e uomini di ogni età, una tecnica che consente di mascherare la calvizie sia in situazioni con capelli rasati, che con capelli lunghi. Il risultato si ottiene attraverso un deposito microscopico, puntiforme e controllato di colore che modifica la percezione del giramento del capello. Viene spesso utilizzata in caso di perdita di capelli, alopecia e come completamento all’autotrapianto dei capelli.

Il procedimento non è traumatico e reversibile e dà un effetto naturale, che non teme gli agenti atmosferici o l’azione del lavaggio e rimane inalterato nel tempo.

Nell’uomo viene richiesto spesso l’effetto rasato che è il risultato di un micro deposito puntiforme del pigmento a simulare il bulbo pilifero e ricostruisce l’effetto dei peli rasati.

Nelle donne invece, dato il capello spesso più lungo, si ricerca l’effetto densità, aumentando la quantità del pigmento in modo da non lasciare più intravedere la cute tra i capelli, creando l’illusione di una chioma più folta. L’effetto in questo caso si ottiene disegnando una rete di puntini, del tutto simile a quelli dell’effetto rasato. Successivamente, si tracciano sulla cute trattini sottilissimi che simulano i capelli circostanti, identici nel colore e nel senso della crescita.

Il trattamento viene spesso utilizzato anche per la copertura di cicatrici dovute ad esportazioni o per inestetismi dovuti a terapie oncologiche, come azione complementare a quella del chirurgo per coprire zone che normalmente rimarrebbero prive di bulbi piliferi.

Ma è possibile rivolgersi allo studio anche per tatuaggi semipermanenti per sopracciglia, occhi e labbra.

Da PMU Point è possibile inoltre acquisire competenze e specializzazioni nei diversi campi della micropigmentazione. Con il concetto di “Bottega del mestiere” il tirocinante è affiancato per tutto il percorso dall’operatore professionista per apprendere al meglio tutte le tecniche. Il professionista inoltre accompagna il percorso di crescita dell’allievo soprattutto a termine del corso aiutandolo a valutare il proprio operato.

Tutti i corsi sono condotti direttamente da Angela Cammarota e possono essere collettivi o individuali, per maggiori informazioni scrivere a info@pmupoint.it

