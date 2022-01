Nuovi positivi nel gruppo squadra: l'Atalanta rimanda la partenza per Roma - BergamoNews

Cambio di programma per l’Atalanta: i nerazzurri hanno infatti posticipato la partenza per Roma, dove sabato sera alle 20.45 sono attesi dalla sfida contro la Lazio.

Secondo quanto comunicato dalla società, l’imprevisto sarebbe dovuto a ulteriori positività al Covid emerse dagli ultimi controlli: proprio entro la giornata di venerdì, in virtù del nuovo protocollo Covid definito dalla Lega Serie A, la società doveva inviare la lista dei 25 calciatori che compongono il cosiddetto “Gruppo Atleti”, nominativi sui quali si calcola l’eventuale 35% di positivi che fa scattare in automatico il rinvio della partita.

Gasperini nel pomeriggio di venerdì ha diretto a Zingonia l’ultimo allenamento prima della partenza, con una seduta a porte chiuse, al termine del quale è emersa la necessità di ulteriori esami.

Da capire, a questo punto, come evolverà la situazione e su quali effettivi potrà contare il tecnico per la sfida dell’Olimpico: la speranza è che la lista degli indisponibili non si allunghi in queste ultime ore, che saranno di trepidante attesa con l’esito definitivo dei tamponi previsto per la mattinata di sabato e poi l’immediata partenza per la capitale.

