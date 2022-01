Metodo innovativo per l'istruzione degli adulti: vince il progetto di Treviglio - BergamoNews

Treviglio. Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Treviglio trionfa nella competizione per innovare l’istruzione degli adulti.

Con il progetto “Parole in tasca” la scuola trevigliese si è classificata al primo posto nel concorso digitale organizzato da EPALE, la Piattaforma elettronica internazionale per l’apprendimento degli adulti promossa dalla Commissione Europa.

Nel corso della manifestazione, docenti e studenti di oltre 70 CPIA d’Italia si sono sfidati nella progettazione di ambienti di apprendimento digitali per la didattica a distanza e in presenza, mettendo in campo strumenti e strategie di comunicazione digitali e piattaforme di collaborazione.

Le squadre hanno partecipato alla competizione collegandosi dalle diverse sedi scolastiche, dalle quali hanno presentato i loro lavori creando un ambiente dinamico e multiculturale.

Il CPIA di Treviglio ha superato i concorrenti con il progetto “Parole in tasca”, coordinato dalle docenti Mariella Vella, vicepreside dell’istituto, e Federica Re e realizzato con il team di studenti.

L’idea vincente è stata quella di creare un dizionario digitale “tascabile” di italiano di base, per chiunque voglia apprendere la lingua italiana. L’utenza dei CPIA è, infatti, per lo più di nazionalità straniera, e lo strumento si rivela utile nella vita di tutti i giorni: le parole del dizionario digitale sono raggruppate per tema, è possibile ascoltare la corretta pronuncia ed è possibile arricchirlo inserendone di nuove.

Il CPIA di Treviglio, insieme agli altri finalisti, è stato premiato lo scorso 20 dicembre in Campidoglio a Roma, in occasione dell’evento nazionale di lancio del nuovo programma europeo ERASMUS+ 2021-2027, alla presenza, tra gli altri, dei Ministri: dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, del Lavoro, Andrea Orlando, e della Sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali.

Il percorso intrapreso proseguirà prossimo 27 gennaio, con la partecipazione al seminario nazionale EPALE “Attivarci per sostenerci. Politiche e pratiche di inclusione sociale ed equità”.

