La finale di The voice senior, Gunny o Senza freni? La tv del 21 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 21 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la finale della seconda edizione di “The voice senior”, condotto da Antonella Clerici. Il programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Quattro coach, superstar del panorama musicale, hanno conquistato i loro cantanti preferiti e formato le squadre dei talenti più meritevoli che accedono all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore.

Ospite annunciato il cantante Riccardo Cocciante.

Su RaiDue alle 21.30 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tempo di cambiamenti”: Salen incontra degli ostacoli nei rapporti con i colleghi. Lea non vuole spedire la partecipazione di matrimonio alla madre di Shaun, poiché teme che i due possano litigare proprio il giorno delle nozze.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Su La7 alle 21.15 andrà in onda “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Mechanic: resurrection”; su Rai4 alle 21.20 “Senza Freni”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – La lettera”; su Iris alle 20.55 “Gunny”; e su Italia2 alle 21.10 “Clown”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Art night – Hieronymous Bosch”. Eclettico, minuzioso e visionario. Come Bosch e la sua pittura hanno reso un luogo immaginario estremamente familiare. A seguire, “Gli occhi di Dante”: Dante Alighieri e la Divina Commedia: cosa vedevano i suoi occhi quando ha concepito il suo viaggio dall’Inferno al Paradiso?

Da segnalare, infine, su RaiTre alle 21.20 “Speciale Tg3”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

