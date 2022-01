Forbes, tra i primi 50 miliardari italiani: i fratelli Rocca (Tenaris), Bombassei (Brembo) e Percassi (Atalanta) - BergamoNews

Soldi e peccati sono difficili da giudicare, recita un proverbio. La rivista statunitense Forbes però stila la classifica dei più ricchi del mondo e tra questi ci sono anche molti italiani.

Per quanto riguarda il nostro Paese l’uomo più ricco d’Italia è Giovanni Ferrero, l’omonima società che produce la Nutella, con un patrimonio di 33,3 miliardi di dollari (e 40° uomo più ricco del mondo). Al secondo posto c’è il fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio (e famiglia) con 32,9 miliardi di dollari (62° nel mondo). Terzo gradino del podio per Stefano Pessina con 9,5 miliardi di dollari (e nel mondo è al 234° posto), presidente di Walgreens Boots Alliance, la più grande azienda mondiale di prodotti per la salute e il benessere.

Tra i primi dieci ci sono anche Massimiliana Landini Aleotti a capo del gruppo farmaceutico Menarini (con 7 miliardi di dollari, 256ª nel mondo), Silvio Berlusconi (7,5 miliardi, nel mondo si piazza al 327° posto), Giorgio Armani (7 miliardi), Piero Ferrari (5,5 miliardi), Gustavo Denegri presidente di DiaSorin, biotech che produce kit di reagenti molto utilizzati nei due anni della pandemia Covid con 5,4 miliardi, Augusto e Giorgio Perfetti (5,1 miliardi) il gigante italo-olandese delle caramelle di marchi come Mentos, Chupa Chups e Golia.

Nella classifica italiana c’è spazio anche per il mondo del calcio con Renzo Rosso, patron del Vicenza e co-fondatore della Diesel (2,6 miliardi e 21° posto in Italia), John Elkann (2,2 miliardi per l’imprenditore che detiene anche le quote della Juventus con la famiglia, 24° posto in Italia), Antonio Percassi (Atalanta) 44° con 1,2 miliardi di dollari, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti (1,5 miliardi, 39° posto).

Tra le persone più ricche d’Italia, infine, anche quattro membri della famiglia Benetton: al 19° posto con patrimoni di 3,4 miliardi di dollari per Giuliana e Luciano, 31ª Sabrina con 1,8 e 35ª Barbara con 1,6.

Classifica miliardari italiani 2021 di Forbes

Giovanni Ferrero (33,3 miliardi di dollari) Leonardo Del Vecchio e famiglia (32,9) Stefano Pessina (9,5) Massimiliana Landini e famiglia (9,4) Silvio Berlusconi e famiglia (7,5) Giorgio Armani (7) Piero Ferrari (5,5) Gustavo Denegri (5,4) Luca Garavoglia (5,2) Augusto e Giorgio Perfetti (5,1 miliardi) Patrizio Bertelli (5) Miuccia Prada (5) Giuseppe De’ Longhi e famiglia (4,9) Alessandra Garavoglia (4,4) Remo Ruffini (4,1) Sergio Stevanato (3,7) Paolo e Gianfelice Mario Rocca (3,7) Francesco Gaetano Caltagirone (3,6)ù Giuliana Benetton (3,4) Luciano Benetton (3,4) Renzo Rosso (2,6) Alberto Bombassei (2,6) Brunello Cucinelli e famiglia (2,5) John Elkann (2,2) Luigi Cremonini e famiglia (2,2) Marina Prada (2,1) Alberto Prada (2,1) Maria Franca Fissolo (2,1) Nicola Bulgari (2) Romano Minozzi (1,9) Sabrina Benetton (1,8) Sandro Veronesi e famiglia (1,7) Marina Caprotti (1,6) Giuliana Caprotti (1,6) Barbara Benetton (1,6) Mario Moretti Polegato e famiglia (1,6) Diego Della Valle (1,6) Paolo Bulgari (1,5) Massimo Moratti (1,5) Antonio Marcegaglia (1,3) Emma Marcegaglia (1,3) Domenico Dolce (1,2) Stefano Gabbana (1,2) Antonio Percassi (1,2) Nerio Alessandri (1,1) Enrico Preziosi (1) Simona Giorgetta (1) Andrea Della Valle (1) Manfredi Lefebvre D’Ovidio (1)

