È morto il preparatore atletico Alfredo Calligaris, il "modellatore di uomini" - BergamoNews

Bergamo. Gianni Brera lo aveva definito “il modellatore di uomini” e quell’appellativo gli era rimasto cucito addosso: un’immagine potente che descriveva alla perfezione la professione di Alfredo Calligaris, uno dei primissimi preparatori atletici italiani.

Nato in Istria nel 1926, risiedeva da anni alla Fondazione Carisma di via Gleno. È morto questa notte nella sua stanza.

La sua lunga storia è stata raccontata recentemente da Carmen Tancredi nel libro “Il Nostro Carisma“. Gli scatti di Maria Zanchi immortalano la signorilità di un uomo che ha fatto dello sport la sua vita, il suo lavoro. “Ho conosciuto persone famose, atleti, ho girrato il mondo per capire come funziona il corpo umano, ho assistito a gare e competizioni, volevo sapere, conoscere, studiare”, ha raccontato nell’intervista.

Calligaris ha lasciato l’Istria costretto dalla guerra a scappare con la famiglia. Ha iniziato come professore di educazione fisica a Gorizia, poi si è laureto in Medicina dello Sport a Pavia. A Bergamo è arrivato per amore di Anna, ha insegnato per anni all’Esperia ma la sua fama, la sua curiosità e la voglia di sperimentare lo hanno portato ad “inventare” la figura del preparatore atletico, portando quindi la scienza medica al servizio dell’agonismo.

È stato ct della nazionale di Atletica femminile e della nazionale di sci nautico, ma anche membro dello staff medico della nazionale italiana di calcio campione del mondo nel 1982.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!