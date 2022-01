Dea bendata a Covo, donna si aggiudica 20mila euro con un Gratta e vinci - BergamoNews

Covo. Ennesimo passaggio della Dea Bendata a Covo. E ancora una volta alla tabaccheria La Rocca Shop di Silvia & Luca Minniti, dove venerdì mattina una donna ha vinto 20.000 euro con un biglietto Gratta e vinci da 10 euro.

Ad aggiudicarsi la consistente vincita è stata una cliente di un paese limitrofo, affezionata alla tabaccheria e ai suoi titolari. Incredula e quasi spaventata, la donna stentava a credere alla veridicità della vincita.

Enorme soddisfazione da parte di Silvia e Luca Minniti per avere anche questa volta reso felice una loro cara cliente. La Rocca Shop da diciotto anni è un vero e proprio Covo di fortuna, come molti ricorderanno il 5+1, e diversi 5 realizzati con i sistemoni che vengono giocati settimanalmente.

“Siamo molto soddisfatti, per questo nuovo successo, in quanto ha premiato la fedeltà di una cara cliente a cui teniamo in modo particolare – le parole dei titolari – . I clienti che ci scelgono ogni giorno, molto spesso sono persone di passaggio, ma anche clienti abituali che arrivano appositamente per la scelta di sistemistica e di altri giochi anche da fuori paese. Qui la fortuna si ferma spesso e con una puntualità spiazzante”.

