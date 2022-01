Covid in Bergamasca, 'The Lancet' elogia i familiari delle vittime: "Ruolo chiave nel riconoscere gli errori" - BergamoNews

Ad una settimana dal deposito della perizia del professor Andrea Crisanti in Procura a Bergamo, secondo cui i ritardi nella chiusura della Val Seriana avrebbero provocato dalle 2.000 alle 4.000 vittime in eccesso, la più prestigiosa rivista medica al mondo, ‘The Lancet’, elogia il ruolo svolto dai familiari delle vittime del Covid che si radunano nell’Associazione #Sereniesempreuniti:

“L’evidenza antropologica dimostra che il ruolo di associazioni come quella dei familiari italiani delle vittime del covid è chiave per le istituzioni al fine di identificare e correggere gli errori nella risposta di sanità pubblica, cosa necessaria per supportare le comunità a preparsi per future minacce infettive, come raccomandato dalla Community Preparedness Unit dell’OMS”.

Secondo quanto riportano i ricercatori su The Lancet “la decisione di non creare la zona rossa ad Alzano e Nembro da parte del Governo e di Regione Lombardia quando la presenza del Covid-19 fu diagnosticata in alcune persone alla fine di febbraio 2020, viene vista come direttamente responsabile della diffusione dell’infezione in altre città attraverso la provincia di Bergamo (in modo particolare la Val Seriana) e poi in tutta Europa”.

L’articolo dal titolo “Riconoscere gli errori dell’Italia nella risposta al Covid-19” inizia con una menzione alla giornata dei defunti, in cui una trentina di familiari delle vittime della bergamasca si ritrovava a Roma per richiedere l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia.

“Quello di The Lancet è uno straordinario riconoscimento istituzionale che corona un lavoro certosino di ricerca documentale fatto negli ultimi due anni, ma è soprattutto un riconoscimento per quei cittadini che hanno deciso di portare in giudizio le istituzioni per fare in modo che si assumano le responsabilità di quanto avrebbero dovuto fare e non hanno fatto a scapito della vita di migliaia di persone che oggi potrebbero essere ancora tra noi”, dichiara l’avvocato dei familiari delle vittime, Consuelo Locati.

Per il consulente dei familiari delle vittime Robert Lingard “l’Associazione #Sereniesempreuniti colma un vuoto istituzionale che segna la distanza siderale tra politica e cittadini”. Per Lingard, il riconoscimento internazionale della funzione sociale dell’Associazione #Sereni sulla migliore rivista medica al mondo “se comparato alla presa di distanza dai familiari delle vittime di Bergamo e della Lombardia da parte della stragrande maggioranza delle forze partitiche sullo scacchiere italiano è il riflesso di una politica non all’altezza di un dialogo sui contenuti ed incapace di riformarsi dall’interno”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!