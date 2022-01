Come aggiungere il Green Pass allo smartwatch - BergamoNews

Inizia oggi, con questo articolo, una nuova collaborazione tra Bergamonews e Mistergadget.tech, testata editoriale specializzata sul mondo della tecnologia a 360 gradi, diretta da Luca Viscardi.

Come tutti sappiamo, il green pass è diventato il passepartout per la maggior parte delle attività in spazi condivisi. Proprio in questi giorni vengono introdotti nuovi obblighi, dopo quelli già noti per cinema, teatri, bar, ristoranti, eventi, e qualsiasi situazione che preveda la presenza di più persone nello stesso luogo.

Sarà capitato a tutti di ritrovarsi a fare la fila per mostrare l’ormai “famoso” codice QR, probabilmente per più volte al giorno.

E magari vi sarà addirittura capitato che, una volta giunto il vostro momento, il green pass sparisse come per magia tra le migliaia di file e foto presenti nel vostro smartphone.

Con gli esperti di MisterGadget.Tech vi consigliamo oggi una soluzione alternativa, valida per chi è possessore di uno smartwatch, grazie al quale è possibile mostrare il proprio Green Pass direttamente dal polso.

Non tutti i modelli oggi in circolazione, purtroppo, offrono soluzioni comode ed immediate, ma cercheremo quella giusta per voi: per alcuni di voi questa potrebbe essere la scusa per l’acquisto di uno smartwatch, ma attenzione a cosa si sceglie perché non tutti offrono servizi avanzati.

Per chi non avesse uno smartwatch, ci sono comunque metodi molto semplici per aggiungere il green pass allo smartphone.

Apple Watch

Con Apple Watch il processo di aggiunta del green pass è incredibilmente facile. La certificazione può infatti essere scaricata direttamente nel “Wallet” di Apple, app utilizzata anche per salvare le varie carte di pagamento elettronico.

Una prima soluzione che vi consentirà di aggiungere il green pass al wallet è l’utilizzo dell’applicazione Stocard. Dopo averla scaricata, accedete all’app, cercate “certificazione verde” e aggiungete il green pass o scansionando il codice QR dal foglio o aggiungendolo dalle foto salvate. Svolto questo passaggio, vi basterà cliccare sui puntini in alto a destra e selezionare l’opzione “aggiungi ad apple wallet”. Avete completato l’operazione. In questo modo potrete avere a disposizione il vostro green pass ogni volta che ne avrei bisogno, premendo due volte il tasto inferiore del vostro watch.

Una via alternativa è rappresentata invece dall’utilizzo del sito “covidpass”. In questo caso, dopo aver effettuato la ricerca su Google, accedete al sito e seguite le istruzioni. In pochi passaggi avrete a disposizione il vostro green pass.

Dispositivi wearOS

Se invece il vostro smartwatch supporta il sistema operativo wearOS di Google, avrete a disposizione l’applicazione wear codes.

Dopo aver effettuato il download dell’app, vi basterà seguire le indicazioni e in pochi minuti avrete aggiunto il vostro green pass allo smartwatch.

Altri modelli

Per gli altri modelli di smartwatch che non prevedono un app wallet per il salvataggio di carte elettroniche e green pass, dovrete procedere per vie indirette.

Come prima cosa sarà necessario ritagliare il green pass ed inserirlo in un quadrato più grande per rendere anche i bordi ben visibili al momento della scansione. Dopodiché potete spostare l’immagine all’orologio e richiamarla quando ne avrete bisogno dalla galleria. Un metodo meno comodo e diretto, ma comunque efficace.

La situazione è molto fluida, nel senso che queste istruzioni potrebbero cambiare anche in tempi molto stretti, aggiorneremo le nostre istruzioni per sfruttare le migliori opzioni disponibili, nell’attesa che le app ufficiali Immuni e IO finalmente sfruttino tutto il potenziale disponibile di smartphone e smartwatch.

