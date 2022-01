Cieli sereni e nebbia mattutina nella media e bassa pianura - BergamoNews

Si avvicina il weekend: sotto quale cielo a Bergamo lo spiega Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un impulso di aria molto fredda di origine artica sta scivolando in queste ore verso l’Europa orientale e i Balcani, interessando in maniera parziale i settori adriatici dell’Italia, mentre sull’Europa occidentale persiste un’ampia area di alta pressione. Tale scenario rimarrà invariato anche nei giorni successivi, con correnti in quota dai quadranti settentrionali e tempo stabile sulla Lombardia, in un contesto di temperature in linea per il periodo.

Venerdì 21 gennaio 2022

Tempo Previsto: Su Alpi, Prealpi, alta pianura e area appenninica bel tempo. Sulla fascia di media e bassa pianura nebbie o nubi basse in mattinata, in parziale dissolvimento in giornata e in nuova formazione dalla sera.

Temperature: Minime in lieve calo (-2/+2°C), massime in lieve calo (6/8°C, valori inferiori nelle zone più nebbiose).

Sabato 22 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo locali annuvolamenti sulle Alpi di confine. Tra notte e mattino possibili nebbie in pianura ma in rapido dissolvimento in giornata.

Temperature: Minime in lieve calo (-3/0°C), massime in lieve aumento (6/9°C).

Domenica 23 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso. Sulla media e bassa pianura possibili nebbie in dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Temperature: Minime stazionarie (-3/0°C), massime stazionarie (6/9°C).

© Riproduzione riservata

