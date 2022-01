Boltiere: l’ufficio tributi cambia sede - BergamoNews

Boltiere. A partire da giovedì 20 gennaio 2022 l’ufficio tributi del comune di Boltiere ha cambiato sede. Il comune, tramite il proprio sito web ha voluto informare tutta la cittadinanza che nell’ambito di una riorganizzazione degli spazi degli uffici comunali, lo sportello dell’ufficio tributi è stato trasferito nell’attuale sede della Polizia Locale, in Via Dante Alighieri. Gli orari e i giorni di ricevimento sono confermati il lunedì dalle 9.00 alle 11.00, il giovedì dalle 15.00 alle 18.30 e il venerdì dalle 11.00 alle 13.30. Anche il numero di telefono rimane lo stesso: 035806161 interno 6.

L’attuale sede dell’ufficio tributi diventerà invece la nuova sede dell’associazione Alpini Boltiere. L’associazione in difficoltà a causa della vendita da parte del proprietario dell’attuale sede, si era rivolta anche all’amministrazione comunale per la richiesta di uno spazio. Avendo pensato da tempo alla riorganizzazione dell’ufficio tributi, il Sindaco Osvaldo Palazzini e tutta l’amministrazione di Boltiere hanno deciso di offrire il nuovo spazio libero agli Alpini,gruppo nato proprio durante il primo mandato Palazzini e sempre presente e attivo nel campo della solidarietà per tutti i cittadini di Boltiere.

