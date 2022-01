Un vigile e tre addetti al servizio civile: occasioni di lavoro nel Comune di Gandino - BergamoNews

Gandino. Un bando di concorso pubblico per un posto da vigile urbano e tre posizioni di Servizio Civile disponibili per giovani dai 18 ai 29 anni: il Comune di Gandino offre concrete opportunità di lavoro.

“A partire dal prossimo febbraio – segnala l’Amministrazione Comunale retta dal sindaco Elio Castelli – il sovrintendente Giuseppe Maida della nostra Polizia Locale lascerà il Comune, avendo raggiunto la soglia utile per il pensionamento. Ha prestato servizio in Comune per oltre trent’anni, con la parentesi legata alla creazione del Consorzio Vigilanza Urbana Valle Seriana. Il Comune di Gandino procederà per questo all’assunzione di un Agente di Polizia, attraverso specifico bando di concorso pubblico per un posto di agente di polizia locale, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C”.

Il concorso (prima prova il 15 febbraio 2022 ore 10) prevede prova scritta, tecnico-pratica e orale. Fra i requisiti per l’ammissione alla selezione ci sono possesso di diploma superiore quinquennale, idoneità fisica all’impiego, non aver subito procedimenti disciplinari o condanne penali, assolvimento degli obblighi di leva, conoscenza ed utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, patente di guida di Cat. B, età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 40; disponibilità incondizionata al porto e all’eventuale uso dell’arma. Dall’agosto 2020 in servizio al Comune di Gandino c’è anche l’agente Michele Patelli. Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.comune.gandino.bg.it

Nelle ultime settimane è stato pure pubblicato il Bando Servizio Civile Universale 2021. L’Associazione Mosaico mette a disposizione dei giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti ben 498 posizioni in tutto il territorio della Lombardia: 480 sono relative a progetti di Servizio Civile e 18 di Servizio Civile Digitale. Il compenso mensile ammonta a circa 420 euro per circa 25 ore settimanali.

Tre posizioni sono disponibili al Comune di Gandino: uno alla Biblioteca (progetto “I libri servono a capire e a capirsi”), uno per l’Ufficio Servizi alla Persona (progetto Educazione Digitale) e uno per l’Ufficio Cultura, Sport, Tempo Libero e Turismo (progetto Educazione Digitale). Il termine per la presentazione domande è fissato alle ore 14.00 del 26/01/2022 solo tramite piattaforma on line. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Associazione Mosaico nella sezione Servizio Civile Universale/Progetti (www.mosaico.org).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!