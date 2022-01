Parrucchieri, barbieri ed estetisti: da oggi obbligatorio il Green Pass - BergamoNews

Entra in vigore giovedì 20 gennaio l’estensione dell’obbligo di Green Pass per accedere ad alcuni luoghi pubblici, in particolari quelli dedicati ai servizi alla persona: parrucchieri ed estetisti richiederanno la certificazione verde, base o rinforzata, per poterne usufruire.

Sarà dunque possibile esibire anche un certificato ottenuto in seguito a test negativo: eseguito nelle 72 precedenti in caso di molecolare, 48 se la scelta ricade sull’antigenico.

Per chi possiede il Super Green Pass, ottenuto post guarigione o da vaccino, non cambia nulla.

Obbligo di Green Pass, da giovedì 20, anche per le visite nelle carceri, per adulti e per minori: le regole sono le stesse, con la possibilità di accedere con tampone negativo.

Altre novità sono attese per l’1 febbraio, quando la certificazione verde servirà anche per accedere a banche, poste e in quasi tutti gli esercizi commerciali: resterebbero escluse alcune attività considerate essenziali, come supermercati, negozi di alimentari, mercati rionali, farmacie, parafarmacie, ottici, chioschi dei giornali e benzinai.

