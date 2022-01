La senatrice e scienziata Elena Cattaneo rapinata e ferita a Milano - BergamoNews

La senatrice a vita di origini bergamasche Elena Cattaneo è stata vittima di una rapina a Milano mercoledì alle 9,30 nella metropolitana della Stazione Centrale.

Dalle prime ricostruzioni la biologa 59enne stava cambiando linea del metrò, passando dalla Verde alla Gialla camminando nei corridoi di collegamento, quando si è accorta che qualcuno le stava toccando lo zaino e le stava sfilando il portafoglio.

La senatrice, secondo quanto riferito alla polizia metropolitana, avrebbe cercato di fermare la ladra, una donna, ma sarebbe stata spintonata con forza. La senatrice è così caduta e si è ferita a una gamba. Sul posto è arrivato il 118 che l’ha trasportata in ospedale in codice verde.

La polizia ferroviaria ha poi ritrovato il portafoglio, con i documenti e altri effetti personali ma senza i soldi che conteneva. Al vaglio le immagini delle telecamere.

Tabti i messaggi di solidarietà giunti a Elena Cattaneo che ha ringraziato “tutti coloro che in queste ore, privatamente e pubblicamente, mi stanno esprimendo vicinanza per lo spiacevole evento di cui sono stata vittima. Sono a casa, mi sto riprendendo dalla disavventura – specifica la studiosa milanese – e sono grata alle Forze di Polizia, al personale Atm e ai servizi di soccorso per la sollecitudine con cui sono intervenuti”.

