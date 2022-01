Doc, Coppa Italia o Un matrimonio da favola? La tv del 20 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 20 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sfide” e “Quello che sei”.

Nel primo, mentre l’inchiesta condotta da Caruso entra nel vivo e i segreti della pandemia iniziano ad emergere, Andrea affronta una scelta difficile: per riavere il primariato deve sostenere dei test, ma se fallirà non potrà mai più fare il medico. Carolina, legatasi molto a Riccardo durante l’emergenza, forse vorrebbe da lui qualcosa in più dell’amicizia.

Nel secondo, occupandosi del caso di un giovane fenomeno del tennis, Andrea è costretto a chiedersi se valga la pena smettere di essere “Doc” per perseguire il primariato. Carolina intanto soffre nel vedere Riccardo con Alba. Gabriel non si presenta all’appuntamento con la nuova psicologa dell’ospedale, Lucia Ferrari, dalla quale l’ha mandato Enrico…

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Roma e Lecce, valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.30 c’è “Un matrimonio da favola”; su Italia1 alle 21.20 “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”; su Rai4 alle 21.20 “Danny the dog”; su La5 alle 21.05 “Quando meno te lo aspetti”; su Iris alle 20.55 “Cliffhanger – L’ultima sfida”; e su Italia2 alle 21.10 “Tartarughe Ninja”.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Il complotto contro l’America”. New Jersey, 1940. La Seconda guerra mondiale, che è ancora una guerra solamente europea, è al centro della campagna elettorale degli Stati Uniti. Da una parte c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica, dall’altra il repubblicano Charles Lindbergh, l’aviatore che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria. Lindbergh è un eroe nazionale, un simbolo degli Stati Uniti in patria e all’estero. Ha però un piccolo difetto: guarda con simpatia a ciò che sta facendo in Europa Adolf Hitler. La famiglia ebrea dei Levin è testimone della crescente ascesa al potere dell’aviatore, che trasforma gli Stati Uniti d’America in un paese antisemita alleato con i nazisti. Il piccolo Philip sarà testimone, suo malgrado, dei violenti cambiamenti politici e sociali che ne derivano.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Nice Cello con Giovanni Sollima”. Lo straordinario viaggio di un violoncello di ghiaccio che suona. Lo strumento, costruito da Tim Linhart, attraversa l’Italia per interagire al Teatro Politeama con l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella prima esecuzione mondiale di una partitura originale per Ice-cello e orchestra d’archi, opera di Giovanni Sollima.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Versailles”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

