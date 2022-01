Bergamo presenta 233 progetti di edilizia scolastica per i bandi Pnrr - BergamoNews

Sono 233 i progetti di edilizia scolastica presentati dal territorio bergamasco per i bandi del Pnrr, di cui 25 per la costruzione di nuove scuole, 13 per nuovi asili nido, 20 per la realizzazione di scuole e poli per l’infanzia, 27 per nuove mense, 54 per palestre o aree sportive e 94 per messa in sicurezza e riqualificazioni.

Si è chiusa la manifestazione di interesse lanciata da Regione Lombardia per raccogliere i fabbisogni del territorio e inserirli in una aggiornata programmazione regionale, finalizzata a valorizzare i progetti di Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde all’interno dei bandi Pnrr emanati dal Ministero dell’Istruzione.

In meno di un mese, dagli Enti Locali sono pervenuti 1.344 progetti, per la realizzazione di opere del valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di euro. “Questa risposta da parte del territorio – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala – testimonia quanto sia importante il tema dell’edilizia scolastica e mette in luce l’importanza di agire in un’ottica di sistema. Abbiamo attivato questa manifestazione di Interesse – ha continuato – per moltiplicare le opportunità per le nostre amministrazioni locali e per garantire una coerenza di programma indispensabile affinché le risorse del Pnrr possano portare un effettivo valore aggiunto ai territori e ai cittadini lombardi”.

