Single ma non troppo, Coppa Italia o Salvate il soldato Ryan? La tv del 19 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 19 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Single ma non troppo”. Alice, in crisi col suo ragazzo, arriva a New York mettendosi alla prova come single. Robin, una sua collega piuttosto eccentrica e la sorella Meg, con cui va a vivere, sembrano spingerla verso una vita – piena di avventure da una notte. Tuttavia Alice si troverà coinvolta in una serie di relazioni, tra cui anche col suo ex, piuttosto complicate ed impegnative.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il documentario “Kalipé”. Kalipé è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Inter ed Empoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Il cacciatore e la regina di ghiaccio”; su Rai4 alle 21.20 “Rogue – Missione ad alto rischio”; su La7D alle 21.30 “I segreti di Brokeback mountain”; su La5 alle 21.05 “Cinquanta sfumature di nero”; e su Iris alle 20.55 “Salvate il soldato Ryan”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15: dal Teatro alla Scala andrà in scena “Don Chisciotte” nella celebre versione coreografica firmata da Nureyev e messa in scena al Teatro alla Scala nel 2014. Étoile ospiti Natalia Ossipova e Leonìd Sarafanov. Dirige Alex – ander Titov. Regia tv di Patrizia Carmine.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!