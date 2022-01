Shopping a stelle e strisce per Kask: acquisita la newyorkese Vogel - BergamoNews

Chiuduno. Kask, azienda bergamasca nata nel 2004 e ben presto diventata punto di riferimento nello sviluppo e produzione di caschi sportivi nelle discipline del ciclismo su strada e mountain bike, del triathlon, dello sci e dell’equitazione, oltre a giocare un ruolo da protagonista nel comparto del work and safety, continua a guardare con grande attenzione al mercato americano.

Dopo l’apertura nel 2010 di una filiale negli Stati Uniti a Charlotte, North Carolina, voluta dal fondatore Angelo Gotti per presidiare un mercato importante come quello dal safety e del ciclismo in nord America, KASK ha avviato una trattativa per l’acquisizione della newyorkese Vogel, iconico marchio nella produzione di stivali personalizzati per cavalieri e calzature su misura destinati a un consumatore altospendente.

Fondata nel 1879 a Manhattan da un calzolaio di origine tedesca, oggi Vogel è giunta alla quinta generazione e rappresenta nel mondo delle scarpe fashion quanto di più esclusivo la Big Apple possa offrire.

“Conosciamo la realtà Vogel da diversi anni e ne apprezziamo il valore delle proprie calzature: una artigianalità che punta alla qualità estrema del prodotto, sia che si tratti di stivali da equitazione che scarpe per i businessman che operano a New York e in tutta l’America – commenta Diego Zambon, general manager di Kask – e la scelta di acquisire un brand così importante è nata dopo aver valutato alcuni punti in comune delle nostre storie, in particolare il valore della territorialità e la continua ricerca dell’eccellenza nel prodotto finito”.

Tra i piani di sviluppo legati a Vogel, è previsto un rebranding del marchio che andrà a rivedere il lettering del logo, sottolineando l’attuale presenza dell’arancione affiancato dai colori blu e bianco, ovvero i tre colori della bandiera olandese in onore dei fondatori di New York che provenivano dai Paesi Bassi. Dal punto di vista logistico è prevista l’apertura in primavera di uno showroom nel cuore di Manhattan strutturato in modo che la produzione “sia a vista”, a sottolineare l’autenticità della produzione.

“Più che uno showroom dovrà essere un atelier, dove la clientela potrà accedere in modo esclusivo e riservato, in un ambiente accogliente e dall’atmosfera familiare – sottolinea Fabrizio Perinelli di Kask America Inc. e brand manager di Vogel – qui il nostro cliente potrà vedere all’opera il gruppo di lavoro che costruirà nei giorni successivi le sue calzature personalizzate. Artigiani dall’alta specializzazione nella lavorazione del cuoio e della pelle: dei veri artisti nel loro campo”.

L’acquisizione di Vogel si colloca nella nuova strategia di KASK che, pur rimanendo azienda con solide basi nel mondo dello sport, vuole approcciare il comparto degli accessori moda, proseguendo nel solco di passate esperienze che hanno visto l’azienda bergamasca sviluppare in partnership prodotti di successo per marchi prestigiosi quali Moncler, Paul Smith e più recentemente Zegna.

