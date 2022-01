Rc Auto: a Bergamo prezzi in calo del 6,5% - BergamoNews

Si apre in chiaroscuro il nuovo anno per gli automobilisti lombardi, secondo l’osservatorio di Facile.it. Se da un lato, nella provincia di Bergamo, a dicembre 2021 per assicurare un’auto occorrevano in media 326,29 euro, vale a dire il 6,59% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall’altro sono circa 141.000 gli automobilisti lombardi che nel 2022 vedranno aumentare il costo dell’RC auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021 (+16% anno su annuo).

In termini percentuali si tratta del 2,71% del campione analizzato, percentuale che risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,47%). Guardando alla provincia di Bergamo, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa è pari al 2,79%.

Analizzando la graduatoria delle province lombarde, al primo posto si trova Sondrio (3,71%), seguita da Como (3,29%), Brescia (2,89%), Bergamo (2,79%), Monza e Brianza (2,78%) e Milano (2,74%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Varese (2,53%), Lecco (2,46%) e, a pari merito, Lodi e Pavia (2,36%). Chiudono la classifica Mantova (2,01%) e, staccata di un soffio, Cremona, area lombarda dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (2,00%).

L’andamento delle tariffe e altri dati sull’RC auto nella provincia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-bergamo.html

Secondo i dati dell’osservatorio di Facile.it, a dicembre 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Lombardia occorrevano, in media, 334,86 euro, vale a dire l’8,18% in meno rispetto a dicembre 2020. “Le tariffe – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it – godono ancora oggi del calo dei sinistri rilevato per tutto il 2020, ma con il 2021 questi hanno ricominciato a salire e, in virtù di ciò, ci aspettiamo che i premi assicurativi tornino a crescere, con rincari che secondo le nostre stime potranno arrivare anche a 35-40 euro per ciascun automobilista”.

Ma qual è l’identikit degli automobilisti lombardi che vedranno aumentare l’RC auto a causa di un sinistro con colpa? A peggiorare la propria classe di merito sarà il 2,98% del campione femminile ed il 2,55% di quello maschile. L’analisi del campione in base all’occupazione professionale dell’assicurato, invece, evidenzia come i disoccupati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,97%) che farà scattare un aumento dell’RC auto; a seguire gli insegnanti (3,72%) e gli impiegati pubblici (3,18%). Di contro, sono i commercianti colore che, sempre percentualmente, hanno dichiarato nel corso del 2021 meno sinistri con colpa (1,98%), seguiti dai dirigenti-funzionari (2,04%).

