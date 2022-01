Paura nella notte a Carvico: in fiamme il tetto di una casa - BergamoNews

Carvico. Sono stati gli stessi proprietari ad accorgersi che le fiamme erano già divampate sul tetto della propria casa e immediatamente hanno chiesto aiuto.

Intervento d’urgenza nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 gennaio, attorno all’1.40, per i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone che sono stati chiamati a spegnere un incendio scoppiato in un’abitazione di via Carlo Gerolamo Conti.

Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per spegnere il rogo, le cui cause sono ancora ignote: una volta terminate le operazioni di spegnimento e bonifica, si è stimato che a bruciare siano stati circa 40 metri quadrati di tetto.

