Manutenzione strade, la Lega: "Quasi 7 milioni per i comuni bergamaschi, inizio lavori entro luglio 2022” - BergamoNews

“Sono quasi 7 milioni in tutto i contributi ai Comuni bergamaschi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano – dichiarano i parlamentari bergamaschi della Lega – così suddivisi: 4,530 milioni nel 2022 e 2,265 milioni nel 2023. Il provvedimento è stato previsto nell’ultima Legge di Bilancio, che abbiamo approvato circa tre settimane fa, e consentirà ai 243 comuni della provincia di Bergamo di effettuare lavori di manutenzione straordinaria per la sicurezza stradale e per il decoro urbano. I fondi sono stati assegnati sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019 riprendendo il bonus comuni voluto dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini”.

Il contributo per l’anno 2022 è stato assegnato ai singoli Comuni nelle seguenti misure in base alla popolazione: 10mila euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 25mila euro tra 5.001 e 10.000 abitanti; 60mila euro tra 10.001 e 20.000 abitanti; 125mila euro tra 20.001 e 50.000 abitanti; 160mila euro tra 50.001 e 100.000 abitanti.

Il contributo per l’anno 2023, invece, è stato assegnato in misura pari alla metà del contributo per il 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, a pena di decadenza.

