Covid: a Bergamo 875 classi in quarantena, oltre 5mila in Lombardia - BergamoNews

Sono 875 le classi in quarantena in provincia di Bergamo, secondo i rilevamenti di Ats nella settimana che va dal 10 al 16 gennaio.

Di queste, 228 riguardano le scuole dell’infanzia, 319 le primarie, 131 le medie e 197 le superiori.

In Lombardia, secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione, sono complessivamente 5.415, per un totale di 67.433 alunni e 3.320 operatori.

Il trend dei contagi tra il 10 e il 16 gennaio è in aumento in quasi tutta la popolazione scolastica, in particolare tra i 3 e i 5 anni, mentre cala lievemente nella fascia 14-18.

