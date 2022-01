Campionato Nazionale delle Lingue: due studenti del "Falcone" alle fasi finali - BergamoNews

Due studenti del Liceo “G. Falcone” di Bergamo, Chiara de Cet della classe 5B e Davide Fossati della classe 5D, si sono qualificati alle fasi finali del Campionato Nazionale delle Lingue, competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere organizzata dall’ Università degli Studi di Urbino e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione nel “Programma per la Valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2021/2022”.

Chiara e Davide sono tra i 30 studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto, rispettivamente per la lingua inglese e per la lingua francese, nei test online di qualificazione cui hanno partecipato migliaia di studenti di quinta superiore di tutta Italia.

Il Dirigente Scolastico Gloria Farisè esprime grande soddisfazione: “Il nostro Liceo da sempre si impegna a valorizzare le eccellenze e naturalmente l’ambito linguistico ci sta particolarmente a cuore. Auguriamo ai nostri studenti di continuare a distinguersi e fare onore al Liceo Falcone anche nelle semifinali e nelle finali di Urbino. Mi sento di esprimere un ringraziamento particolare alla professoressa Maria Trionfini, mia collaboratrice per la Valorizzazione, e ai docenti della Commissione da lei coordinata”.

Il 28 aprile, infatti, Chiara per la lingua inglese e Davide per la lingua francese sfideranno nelle semifinali coetanei provenienti da tutta Italia ed avranno l’opportunità di accedere alle finali previste per il giorno seguente.

In bocca al lupo ad entrambi!

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!