Belotti: “Governo fornisca le FPP2 a docenti e studenti, investa negli impianti di aerazione” - BergamoNews

Roma. “Il Ministero deve semplificare le procedure per le quarantene per studenti e insegnanti, perché le famiglie e i dirigenti scolastici sono frastornati dai provvedimenti, in taluni casi in contraddizione l’uno con l’altro”.

È quanto ha richiesto il capogruppo della Lega in Commissione Istruzione alla Camera Daniele Belotti durante l’audizione del Ministro Patrizio Bianchi annunciando la presentazione di un’interrogazione parlamentare al riguardo.

“Inoltre – ha continuato Belotti – abbiamo sollecitato il ministro affinché vengano distribuite nelle scuole le Fpp2 che in un momento di forte aumento delle bollette e con un alto rischio di inflazione, il costo delle mascherine è un pesante aggravio per le famiglie”.

“Gli studenti – ha aggiunto Belotti – in questi due anni, tra didattica a distanza e lezioni sospese, hanno risentito molto nella loro preparazione. Per questo abbiamo chiesto al ministro di valutare delle ore di recupero a giugno”.

“Per continuare convinti sulla didattica in presenza – ha concluso il deputato leghista – è importante investire sugli impianti di aerazione, sui dispositivi di ventilazione meccanica e sui purificatori d’aria. Dove sono stati installati hanno dato risultati positivi riducendo il tasso di contagio. Con il decreto Sostegni erano stati stanziati 150 milioni per le misure anticovid nelle scuole. Bisogna insistere”.

