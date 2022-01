Atalanta: Gasperini recupera Toloi e Maehle per la Lazio, Zapata e Gosens ancora ai box - BergamoNews

Nella sfida contro l’Inter sono continuati i problemi di formazione per Gian Piero Gasperini. Tra infortuni e Covid il tecnico di Grugliasco ha dovuto schierare un undici iniziale ampiamente rimaneggiato. Erano addirittura sette i calciatori che non hanno potuto prendere parte al match, non andando nemmeno in panchina. Si tratta di Toloi, Maehle, Gosens, Zapata, Malinovskyi, Ilicic e Hateboer.

Fino a quando durerà questa situazione di emergenza? In vista della difficile trasferta di sabato 22 gennaio a Roma i tifosi si chiedono chi potrà tornare a disposizione. Per la partita contro la Lazio la Dea potrebbe recuperare Toloi. Il difensore brasiliano, punto fermo della retroguardia nerazzurra, ha dovuto dare forfait nel big match dello scorso weekend, probabilmente a causa della positività emersa in uno dei giri di tamponi. L’Atalanta non ha comunicato i nomi di chi è stato costretto alla quarantena perché ha contratto il virus quindi non è semplice fare chiarezza.

Insieme a Rafa dovrebbe tornare tra i convocati anche Maehle. Secondo le parole dell’allenatore orobico l’esterno danese potrà aiutare i suoi compagni a superare un’ostacolo ostico come la Lazio. Il lungodegente Gosens che manca dai palcoscenici importanti da fine settembre non rientrerà prima della sosta in programma nel weekend del 29 e 30 gennaio. Il tedesco ha avuto una ricaduta mentre si stava riprendendo dalla lesione al bicipite femorale della coscia e ha bisogno di altro tempo.

Gasperini dovrà rinunciare anche a Zapata. Il bomber colombiano è impegnato nel recupero dall’infortunio all’adduttore accusato nel match contro il Genoa e prosegue senza forzare i tempi il programma di riabilitazione.

Secondo alcune indiscrezioni Malinovskyi e Ilicic, out contro l’Inter e quasi certamente anche con la Lazio, non avrebbero il green pass. Queste ipotesi per il momento non hanno trovato riscontri ufficiali e rimangono solo voci. Quello che filtra è che i due calciatori non dovrebbero partire con la squadra. Due assenze pesanti per un’Atalanta ridotta ai minimi termini. Hateboer chiude il cerchio degli indisponibili. L’esterno olandese che pare abbia chiesto la cessione potrebbe andare per la seconda volta consecutiva in tribuna.

