Albino: un questionario per conoscere i giovani della città - BergamoNews

Albino. Il programma “La Nostra Estate”, percorso di attività finanziate da Regione Lombardia, per gli under 18, realizzato dalla Città di Albino con i propri partners: parrocchie di San Giuliano Albino, Santa Barbara di Bondo Petello, Cristo Re di Comenduno, Unità Pastorale Valle del Lujo, Gruppo Scout Albino 1, EnjoySki Onlus, SenzaPensieri Cooperativa Sociale e da Il Cantiere Srl Onlus, ha dato il via ad un rinnovato tavolo delle politiche giovanili, che prenderà la sua forma completa in questo anno, il 2022.

Tra i progetti realizzati, dopo gli eventi di dicembre che hanno visto un grande entusiasmo da parte dei giovani partecipanti, al fine di avere un dato su cui ragionare per le strategie del tavolo, è stato realizzato un questionario, uno per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e uno per le famiglie con bambini della scuola dell’infanzia e di primo grado, per acquisire la loro idea, i loro bisogni, i loro desideri.

Un’analisi preziosa, che saprà dare una fotografia dell’esistente, e tutti quegli stimoli necessari a mettere in campo delle azioni efficaci e positive.

“Per la nostra amministrazione i giovani sono il futuro. Tutti i protagonisti di questa rete hanno grande fiducia in loro e vogliono che la città offra loro ciò che serve, nel nome dell’inclusione, dell’aggregazione, del sostegno scolastico, del tempo libero e, soprattutto, del protagonismo giovanile – commenta il consigliere delegato alle politiche giovanili ed ai rapporti istituzionali con Regione Lombardia Manuel Piccinini – Crediamo che questo strumento sia più di un semplice questionario, ma un modo per i giovani di essere parte attiva e proattiva, per non stare solo a guardare, per costruire insieme in maniera concreta il futuro di Albino per i giovani”

“La nostra amministrazione ha deciso di investire molto sulle politiche giovanili, in termini di risorse umane ed economiche – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi sociali e attività produttive Daniele Esposito – Siamo orgogliosi di come si è svolto il lavoro di questo tavolo, che sempre più è sinergico e strutturato nell’ottica di territorio e di attenzione ai giovani. Questo questionario ha un grandissimo valore sociale e partecipativo, perciò auspichiamo il maggior coinvolgimento possibile”

L’appello è agli albinesi, ai giovani e alle relative famiglie per la compilazione di questo questionario on line, che chiuderà il 15 febbraio.

La compilazione deve avvenire on line ai seguenti link:

QUESTIONARIO PER LE FAMIGLIE

QUESTIONARIO PER I RAGAZZI

