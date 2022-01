Addio a Gaspard Ulliel: l'attore è morto a 37 anni in un incidente di sci - BergamoNews

È morto a soli 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel, noto per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent, nonché premio César per ‘Juste la fin du monde’. È rimasto vittima di un incidente sugli sci, secondo quanto annunciato dalla famiglia in una nota trasmessa alla France Presse.

“Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Rivedremo le sue più belle interpretazioni con il cuore spezzato e incroceremo quel suo certo sguardo. Perdiamo un attore francese”: ha scritto in un tweet il premier francese Jean Castex, rendendo omaggio all’attore.

