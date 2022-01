Tweet contro i no vax: avvocato bergamasco segnala Burioni all'Ordine dei medici - BergamoNews

“Chi non si vaccina e usa l’opzione tampone rispetta la legge (come chi puzza) ma la gente lo schifa”. Per il contenuto di questo tweet il noto virologo Roberto Burioni è stato segnalato all’Ordine dei medici da un avvocato bergamasco, Marco Casetta.

La vicenda è stata resa nota dallo stesso Burioni, con un post sulla propria pagina Facebook nel quale spiega che il procedimento è stato archiviato: “Anche per lui (riferendosi a Casetta, ndr) è arrivato il momento di infilare, con giuliva soddisfazione e con mano veloce – ha scritto l’immunologo – , l’esposto nel cassetto degli esposti archiviati dopo averlo ben lavato con appropriato detergente”.

“Gli esposti sono centinaia ma basta che il cassetto si guasta”, ha concluso.

“Confermo di aver presentato un esposto all’Ordine di Pesaro, quello a cui è iscritto Burioni, corredato da uno screen del tweet incriminato, che risale allo scorso settembre – spiega l’avvocato Casetta, 56 anni, di Treviglio, con un passato da giornalista – ma ad oggi non so se il caso è stato archiviato come scrive lui perchè mi era stato comunicato che queste procedure impongono riservatezza e che quindi non ho il diritto di essere aggiornato, salvo che l’Ordine decida a sua discrezione di comunicarmi l’esito”.

Qual è il motivo che l’ha spinta a segnalare il virologo?

Perché in pratica dice che chi non si vaccina puzza e fa schifo alla gente. Non mi sembrano affermazioni consone all’incarico che ricopre Burioni, professionista e medico molto conosciuto. Uno dei suoi primi doveri dovrebbe essere quello di avere massimo rispetto delle persone, a prescindere da come la pensano sui vaccini.

Ma lei è un no vax?

Non commento perché entreremmo in un altro campo. Io non ho posto la questione in termini scientifici ma solo per quanto riguarda i contenuti e i toni. Non entro nel merito del vaccino perchè non ho le competenze necessarie. Mi limito a segnalare i toni offensivi.

Ha effettuato altre segnalazioni di questo tipo?

Sì, ho numerose altre iniziative simili. Per esempio ho segnalato il virologo Fabrizio Pregliasco quando in tv, alla trasmissione ‘Omnibus’ su La7, aveva detto che i non vaccinati sono come i disertori in tempo di guerra e che venivano fucilati. Anche in questo caso però si è conclusa con l’archiviazione.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!