Raffica di incidenti nella mattinata di martedì: coinvolti anche dei giovani - BergamoNews

Raffica di incidenti martedì mattina in provincia di Bergamo con protagonisti dei ragazzi giovanissimi. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

Una ragazzina di 13 anni è stata investita martedì mattina mentre stava andando a scuola. È accaduto intorno alle 7.50 in via Sante Capitanio e Gerosa. Urtata da un’auto, la 13enne è stata sbalzata sull’asfalto: subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato la ragazzina all’ospedale di Treviglio in codice giallo. Per i rilievi è intervenuta una volante del commissariato di polizia.

Pochi minuti più tardi, sempre a Treviglio, in via Papa Giovanni XXIII si è verificato un altro incidente: protagonista un 24enne a bordo di un monopattino elettrico. Anche in questo caso è intervenuta un’ambulanza del 118, ma il giovane è stato medicato sul posto.

A Sorisole, intorno alle 7.10, una ragazza di 16 anni a bordo di uno scooter si è scontrata con un’auto. È accaduto in via Rigla: sul posto sono arrivati i carabinieri di Zogno e un’ambulanza, che ha trasportato la ferita in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

A Casirate d’Adda, verso le 8.40, un’altra ragazza di 13 anni è rimasta coinvolta in un sinistro in via Don Donati. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi, è stata medicata sul posto e per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

A Bergamo, all’incrocio tra via Maj e via Foro Boario, alle 10 un’auto, una piccola utilitaria guidata da un anziano, ha tamponato uno scooter con a bordo un 60enne: l’uomo è caduto a terra ma non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ambulanza alle Cliniche Gavazzeni per accertamenti.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!