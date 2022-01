"Meraviglie" a Padova, Coppa Italia o Avengers? La tv del 18 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 18 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Meraviglie”, condotto da Alberto Angela. Partiremo da Padova da uno dei luoghi simbolo della città: Palazzo della Ragione, un gioiello dell’arte e dell’architettura medievale. Visiteremo poi la Basilica di Sant’Antonio, con le sue inconfondibili cupole in stile bizantino, e qui, nella “Basilica del Santo” come la chiamano i Padovani, ammireremo capolavori assoluti dell’arte, come le sette statue bronzee opera di Donatello che ne decorano il grande altare centrale. Immancabile la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto e di recente inserita nell’elenco dei siti patrimonio mondiale dell’umanità.

Su RaiDue alle 21.30 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano si ritaglia addosso, mettendo in campo la sua capacità di rileggere la società, il costume e l’attualità con ironia…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sula terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“; condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Juventus e Sampdoria, valida per la Coppa Italia.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Back to school”; su Rai4 alle 21.20 “Avengers: Age of Ultron”; su Rai5 alle 21 “Don’t forget to breathe”; su Iris alle 21 “Rullo di tamburi”; su Italia2 alle 21.10 “Superhero – Il più dotato fra i supereroi”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

