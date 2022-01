In quali negozi senza Green pass dal 1° febbraio? Si allunga la lista - BergamoNews

Dal primo febbraio, cioè fra meno di due settimane anche per entrare in una serie di esercizi commerciali sarà necessario esibire il Green pass. Quali sono quelli che resteranno a “ingressoo libero”? La lista è in aggiornamento e verrà stilata in un nuovo Dpcm che integrerà quello dei 5 gennaio scorso.

Il principio di base resta quello di garantire l’accesso alle attività essenziali, a cominciare dalle attività alimentari e del settore sanitario. Per questo all’elenco si dovrebbero aggiungere anche i negozi di ottica. E poi ci sono quelli che vendono prodotti per il riscaldamento, come pellet e legna, oltre ai carburanti. Ancora in fase di valutazione la possibilità di eliminare l’obbligo del Green pass per alcune attività che spesso si svolgono all’aperto, come le edicole. Ancora in forse inoltre i tabaccai, per i quali potrebbe arrivare il via libera almeno per chioschi e l’accesso ai distributori automatici di tabacco e sigarette.

Ecco la bozza dell’elenco delle attività senza Green pass:

alimentari

supermercati

edicole e tabaccherie, se all’aperto

tabaccherie

farmacie

ambulatori medici

cliniche

ospedali

veterinari

negozi di ottica

negozi in cui si vendono prodotti per il riscaldamento, come pellet, legna e carburanti.

Il Dpcm dovrebbe stabilire una distinzione tra attività commerciali all’aperto e al chiuso. Verranno poi individuate quelle necessarie “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” solo nell’ambito delle attività al chiuso.

