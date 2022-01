Canonica, finisce con l'auto contro un palo della luce e si ribalta - BergamoNews

Canonica d’Adda. Perde il controllo della sua auto e finisce contro un palo dell’illuminazione pubblica.

È accaduto lunedì sera intorno alle 21.50 in via Bergamo. In seguito al forte impatto, l’auto si è ribaltata su un fianco e per estrarre il condecente, un 41enne, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale papa Giovanni di Bergamo.

Sul posto anche la polizia locale di Canonica per i rilievi.

Fortunatamente nessun altra persona è rimasta coinvolta nel sinistro: l’auto infatti, in seguito all’urto, ha oltrepassato il cordolo che separa la carreggiata da una pista ciclopedonale e si è ribaltata proprio sul percorso dedicato a pedoni e ciclisti. Alle 21.45, momento dello schianto, la pista era però deserta.

