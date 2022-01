Verde e piante nelle aule: l'EFP Sacra Famiglia punta sulla natura per migliorare benessere e prestazioni - BergamoNews

Con il progetto ‘Aule Verdi’, la Fondazione EFP Sacra Famiglia ha portato la natura all’interno delle mura scolastiche per rendere gli ambienti più accoglienti, grazie alla presenza di vegetazione indoor.

“Le realtà scolastiche più fortunate – spiega Marco Capelli, coordinatore dell’indirizzo agricolo – possono contare su spazi verdi esterni che, però, hanno una fruizione limitata nell’arco della giornata. Noi abbiamo voluto portare all’interno delle aule, i luoghi dove i ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo scolastico, i benefici di un contatto diretto con le piante.

Il verde fa bene e, aumentando il benessere delle persone, favorisce la concentrazione e migliora il rendimento nelle performance sia lavorative sia scolastiche”.

Numerosi studi hanno dimostrato, infatti, che la vegetazione indoor svolge una forte azione depuratrice dell’aria,con la conseguenza che la produttività e la concentrazione sul posto di lavoro aumentano. Non solo: alcune piante possiedono la capacità di ridurre gli effetti dell’inquinamento da campi elettromagnetici originati da reti e dispositivi elettronici.

La scuola, tuttavia, è anche luogo di emozioni e di processi affettivi, motivo per cui l’ambiente fisico diventa anche spazio psicologico. L’allestimento di Aule Verdi può aiutare ad identificarsi più favorevolmente con l’ambiente scolastico, creando così quel clima di benessere tanto ricercato.

Al momento gli studenti del primo anno dell’ indirizzo Agricolo hanno allestito un’intera parete verde all’interno di un’aula e una seconda all’ingresso della scuola.

“Sono due veri e propri ‘quadri di natura’ – prosegue Capelli- e grazie all’idroponica la gestione della vegetazione indoor è molto semplice”.

L’idroponica è quella tecnica che permette la coltivazione delle piante fuori suolo, ovvero senza terra, e che utilizza l’acqua come substrato in cui le sostanze nutritive si trovano disciolte in soluzione.

I docenti formatori responsabili del progetto, in collaborazione con gli studenti, hanno installato un impianto di irrigazione motorizzato con un sistema di riciclo dell’acqua in eccesso, che assicura il benessere delle piante e minimizza lo spreco di acqua.

“I riscontri che abbiamo avuto dagli studenti sono ottimi – dice Capelli – a chi non piace la vicinanza con la natura, anche quando si sta seduti al banco?”.

Prossimamente altre aule verranno allestite con la stessa tecnica dell’idroponica su pareti verticali, per sviluppare sempre maggiore consapevolezza rispetto a questa buona pratica e portare in più ambienti possibili della scuola i benefici della vegetazione indoor.

Per vedere il video clicca qui.

