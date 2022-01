Sinistra in Consiglio a Bergamo: staffetta tra Roberto Cremaschi e Monica Corbani - BergamoNews

Bergamo. Cambia il consigliere comunale che rappresenta Ambiente Partecipazione Futuro in consiglio comunale a Palazzo Frizzoni. La lista, ottenendo nelle elezioni amministrative del maggio 2019 il 2,6% dei voti, aveva eletto un consigliere comunale nella persona di Roberto Cremaschi, che aveva raccolto il maggior numero di preferenze.

A metà mandato, la lista ha valutato opportuno effettuare un avvicendamento, dando la possibilità ad altri di maturare l’esperienza di consigliere. Anzi, ad altre: infatti, dopo Cremaschi l’ordine delle preferenze vede tre donne, significativo risultato di una lista che aveva candidato più donne che uomini. Non avendo le prime due in lista accettato la nomina per ragioni familiari e professionali, ad assumere l’incarico sarà Monica Corbani, insegnante, da tempo attiva sul piano politico, sociale e culturale cittadino.

Monica Corbani, che rafforzerà così la componente femminile dell’aula e della conferenza dei capigruppo (dove c’è attualmente solo l’esponente del M5S), continuerà a portare il contributo di APF alla definizione di una visione e di proposte di governo che puntino alla “transizione ecologica” e quindi socialmente equa, del nostro paese e della nostra città; a insistere per rilanciare la discussione sui grandi temi che decideranno del futuro non solo di Bergamo, come il parcheggio alla Fara, l’aeroporto, dove pare si ponga prima di tutto l’obiettivo di una inesauribile crescita, Bergamo Sud e il Piano di governo del territorio.

Fin dall’adesione al programma della maggioranza che ha avuto il consenso dell’elettorato non abbiamo nascosto le nostre riserve su alcune scelte e abbiamo avanzato numerose proposte. Continueremo a farlo, convinti che sia necessario allargare sempre di più il confronto e la partecipazione in città, nella maggioranza e nel consiglio.

