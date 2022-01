Nostra Dalmine, cambio in consiglio comunale: Mattia Buonocore al posto di Alice Melocchi - BergamoNews

Dalmine. Novità tra i banchi della minoranza in consiglio comunale a Dalmine. Il gruppo civico Nostra Dalmine ha infatti annunciato un cambiamento che avverrà a breve tra i rappresentanti in assemblea cittadina. L’attuale consigliera Alice Melocchi si dimetterà e lascerà il posto a Mattia Buonocore, che al momento ricopre il ruolo di coordinatore della lista. Una scelta maturata per fare acquisire esperienza anche ai più giovani del gruppo, per formare una squadra ancora più solida e competente in vista delle elezioni amministrative del 2024, che sono sempre più vicine.

“Crediamo moltissimo nell’avvicendamento tra consiglieri. – ha dichiarato Fabio Tiraboschi, capogruppo di Nostra Dalmine in consiglio comunale – Io stesso cinque anni fa ho fatto questo passo, dimettendomi per lasciare lo spazio in assemblea a Roberto Pinotti, che è così maturato in competenze tecniche e umane ed è stato un perno fondamentale nella crescita del gruppo”.

Questa volta Tiraboschi rimane, affiancando il nuovo ingresso in un percorso che si preannuncia sfidante. “Proseguo nel mettere a disposizione la mia competenza acquisita per la lista, perché Nostra Dalmine rimanga un punto di riferimento sul territorio per i temi dell’ambiente, della viabilità e dello sviluppo sostenibile. – continua il capogruppo –. Al contempo, è importante formare i giovanissimi del gruppo perché crescano e arricchiscano la squadra di competenze”.

Mattia Buonocore è pronto e carico per questa nuova esperienza. Studente di Fisica e lavoratore di 24 anni, negli ultimi due anni e mezzo ha ricoperto il ruolo di coordinatore della lista civica Nostra Dalmine ed è ora pronto a subentrare in consiglio. “Ho creduto nel progetto della lista civica fin dal mio ingresso sei anni fa. Ringrazio per la fiducia che mi è stata concessa dai cittadini e dagli amici del gruppo politico – dichiara Buonocore. Ci metto tutta la mia determinazione e il mio entusiasmo, per lavorare soprattutto sui temi della cultura, delle fragilità sociali, dei giovani e dell’università”.

Sostituire Alice Melocchi non sarà semplice. La ricercatrice farmaceutica, in consiglio comunale dal 2019, ha dimostrato in questi anni capacità ed esperienza, che hanno onorato il lavoro del gruppo di Nostra Dalmine. “Siamo tutti grati ad Alice. – afferma Buonocore a nome della lista – Il suo impegno è stato encomiabile e dovremo lavorare il doppio senza di lei. Ci consola però il fatto che ci supporterà quotidianamente, rimarrà infatti in prima linea per il lavoro in consiglio comunale”.

“Gli ultimi due anni in consiglio comunale, lavorando fianco a fianco con Fabio e con gli altri membri di Nostra Dalmine, hanno rappresentato un’esperienza unica, importante e soprattutto formativa per me.– dichiara Alice Melocchi, consigliera uscente – La decisione di dimettermi non rispecchia quindi un desiderio di venir meno al mio incarico o alle responsabilità di consigliere. Al contrario, è stata una decisione ponderata basata sulla profonda convinzione che fosse importante che una persona seria e motivata come Mattia potesse fare un’esperienza di così grande valore. Credo infatti fortemente nella necessità di far crescere, al meglio delle proprie potenzialità ed attitudini, tutti i membri di Nostra Dalmine. Questo penso sia funzionale all’evoluzione del gruppo, anche in previsione delle prossime elezioni”.

Una scelta quindi che segue un doppio binario: quello della crescita delle competenze nel gruppo e quello, più ambizioso, di essere ancora più pronti per le prossime elezioni comunali, che si terranno nel 2024. “Ovviamente non abbandonerò Fabio e Mattia, ma continuerò a lavorare dietro le quinte per dar loro tutto il mio supporto ed aiuto. – continua Melocchi – Al contempo, trovo fondamentale che Fabio, con le sue profonde competenze, dia continuità come capogruppo e sono certa che, come è stato per me, sarà una figura di riferimento per Mattia”.

L’avvicendamento in consiglio comunale verrà formalizzato nei prossimi giorni e non sarà l’unica novità in casa Nostra Dalmine. I nuovi co-coordinatori del gruppo, al posto di Buonocore, saranno infatti Roberto Pinotti, già consigliere comunale dal 2017 al 2019, e Anna De Amici, giovane studentessa di medicina e attivista del gruppo da quattro anni.

