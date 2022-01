Meccanotecnica, una realtà d’eccellenza locale che ha conquistato le legatorie di tutto il pianeta - BergamoNews

Fondata nel 1964 da Gianattilio Meratti e Gianfranco Tironi, l’azienda bergamasca Meccanotecnica non si è mai fermata e da Torre De’ Roveri, dove è nata, ha conquistato il mercato della produzione di macchinari per la produzione industriale di libri, divenendone leader mondiale.

Oggi, oltre alla sua sede originale che è ancora attiva e si conferma un elemento importante per l’economia del territorio, l’azienda possiede infatti altre quattro filiali all’estero (U.S.A., Germania, Cina e Polonia) che rappresentano insieme il Gruppo Meccanotecnica.

È il mondo dei libri, infatti, quello in cui opera. Quando stringiamo tra le mani un bel libro, quando ne possiamo apprezzare al tatto e alla vista l’ottima stampa, finitura e confezionamento, dettagli che influiscono moltissimo sulla resa del libro e sulla qualità dell’esperienza del lettore, con ogni probabilità dietro questi dettagli si nasconde un macchinario Meccanotecnica.

La qualità, l’efficienza e l’attenzione al cliente sono al centro degli obiettivi che Meccanotecnica si pone come capi saldi della sua missione, assieme alla continua spinta all’innovazione, che la caratterizza fin dalla sua fondazione.È stato proprio nella sede in provincia di Bergamo, infatti, che si sono viste alcune delle evoluzioni più importanti del settore. Dalla nascita della prima cucitrice a filo refe completamente automatica, alle macchine per la finitura da stampa offset , fino alle prime soluzioni di macchine per la finitura da stampa digitale .

Per fare tutto questo, Meccanotecnica si è sempre distinta dalla concorrenza anticipando il mercato, studiando soluzioni innovative e adattando i propri prodotti e le proprie linee di produzione ai cambiamenti.

Quali macchinari propone Meccanotecnica?

L’offerta dell’azienda è vasta e copre tutti i campi richiesti dal mercato, presentando in particolare tre tipologie di prodotto:

– Le macchine per la finitura da stampa offset: macchinari dedicati alla produzione di blocchi libro cuciti da segnature stampate. Includono cucitrici automatiche a filo refe ASTER® e le linee di raccolta e cucitura automatiche UNIPLEX e MULTIPLEX.

– Le macchine per la finitura da stampa digitale: macchinari per produrre blocchi libro cuciti a partire da fogli, segnature o bobine stampate su macchine da stampa digitali. Questi macchinari includono la gamma delle cucitrici automatiche a filo refe UNIVERSE®.

– Soluzioni per la finitura di libri:questi macchinari comprendono la linea incolladorsi PROXIMA, i sistemi di pressa NIPPINGe il trilaterale TRIMMING.

Con questi macchinari Meccanotecnica si presenta sul mercato con un’offerta completa e adatta alle esigenze di stampatori e legatori che cercano soluzioni vantaggiose ed efficienti per automatizzare la produzione di libri di alta qualità.

Innovazione e sostenibilità

Ciò che permette all’azienda di non perdere mai la sua spinta naturale all’innovazione del prodotto,riguarda la sua capacità di essere riuscita a mantenere fede alla sua filosofia aziendale: “…una posizione di leadership nel mercato della produzione di macchine per il confezionamento di libri di alta qualità e sfruttare i cambiamenti indotti dall’innovazione tecnologica…”.Un concetto fondamentale questo, perché è quello che guida la leadership dell’azienda stessa e le ha permesso, dal 1964 ad oggi, di crescere sistematicamente portando anche enormi contributi al nostro territorio, oltre che lavoro e prestigio.

Inoltre, Meccanotecnica è una realtà che mira a un approccio eco-compatibile e al minimizzare l’impatto del suo sistema di produzione, tanto che ha anche conseguito il rigoroso certificato di sistema ambientale ISO 14001.L’intera gamma di produzione, infatti, segue rigide regole riguardo il risparmio energetico, lo sfruttamento di risorse e fonti alternative di energia (come l’energia solare), l’uso di materiali sicuri e riciclabili, la riduzione di emissioni di CO2, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti industriali prodotti, nonché ovviamente il rigoroso controllo e gli alti standard richiesti ai collaboratori esterni.

Ad oggi dunque Meccanotecnica non si conferma solo leader del suo settore, ma un’importante realtà (tanto a livello locale, quanto estero) i cui meriti vanno oltre il mercato in cui opera e sfociano nell’eco-sostenibilità e nell’attenzione all’ambiente e al territorio, nello sviluppo e nell’innovazione sostenibili, tutte caratteristiche che le fanno meritare il successo raggiunto.

Per saperne di più sull’azienda, i suoi prodotti e i suoi servizi, Meccanotecnica si trova a Torre De’ Roveri, in via Casale 16. Puoi visitare il sito internet aziendale ( sviluppato da Valeo.it ) e contattare il suo staff chiamando il numero 035585111 o scrivendo un’email a info@meccatec.it

