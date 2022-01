L'Atalanta in emergenza combatte e strappa un punto alla capolista - BergamoNews

Solo applausi a questa Atalanta. Vogliosa e determinata in una situazione di assoluta emergenza. Prima della partita strappare punti alla capolista Inter sembrava una grande impresa, forse la più grande nei sei anni di Gasperini a Bergamo. Alla fine ne esce un pareggio, tutto sommato giusto, con occasioni importanti da entrambe le parti.

Già ad armi pari e pieno regime l’Inter è sicuramente superiore all’Atalanta. Figuriamoci se a Gasperini tocca lasciar fuori ben sette titolari con una panchina praticamente scarna, con pochissime soluzioni (esclusi i Primavera, Gasp aveva solo Miranchuk come cambio considerando che Piccoli e Zappacosta erano rientrati solo in giornata dopo problemi fisici e Covid).

I presupposti per una serata molto difficile c’erano senza alcun dubbio. Il tecnico di Grugliasco disegna la squadra con un 4-3-2-1 con Pezzella arretrato nella difesa a quattro e il centrocampo a tre che fronteggiasse i tre interisti Brozovic, Barella e Calhanoglu.

La sfida rimane di assoluto spettacolo e che il match finisca 0-0 è un ossimoro rispetto alla quantità clamorosa di circostanze in cui la gara poteva essere sbloccata. Nelle sfide Gasperini-Inzaghi non ci si annoia mai.

La Dea ora avrà una settimana intera per preparare la sfida alla Lazio. Con quali uomini si giocherà all’Olimpico non si sa, ormai si vive giorno dopo giorni. Gasp ha dichiarato che Toloi e Maehle potrebbero farcela, mentre per gli altri non c’è praticamente speranza (interessante capire cosa tenga fuori Ilicic e Malinovskyi, se problemi fisici, se Covid, o se addirittura il fatto di non avere ancora il Green Pass).

La classifica è serrata, davanti qualche squadra impegnata nei posticipi allungherà, dietro hanno già accorciato ma il turno non era di certo favorevole alla Dea. Testa a Roma, sperando nell’ennesimo colpo esterno.

TOP E FLOP

Per quanto riguarda i singoli giocatori sicuramente bene Musso, il quale tra i pali si conferma un portiere di assoluto valore con gli interventi su Sanchez e Vidal.

Menzione speciale per Pezzella, che con il passare del tempo e sfruttando gli infortuni dei compagni di reparto acquisisce una fiducia pazzesca. Non sarà mai Marcelo, ma si applica davvero in modo egregrio e il salvataggio sulla linea su Sanchez è a dir poco epico. In mezzo al campo si è lottato parecchio contro uno dei centrocampo più forte d’Europa e lo si è fatto con pressing e buone letture. È ovviamente in attacco che è mancato il guizzo decisivo soprattutto con Pasalic e Pessina che hanno sfiorato la rete in più di una situazione ma non ci sono riusciti complice una grande prestazione di Handanovic ma anche per mancanza di freddezza.

LE PAGELLE

Musso 7

Djimsiti 6,5

Demiral 6,5

Palomino 7,5

Pezzella 8

De Roon 7

Freuler 7

Koopmeiners 7

Pessina 5,5 (Miranchuk 6+)

Pasalic 6 (Zappacosta SV)

Muriel 6,5 (Piccoli SV)

All.:Gasperini 7,5

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!