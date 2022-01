Impegno sociale e crescita professionale con il Servizio Civile di Confcooperative - BergamoNews

Contribuire a realizzare una società più equa, partecipata, solidale: il servizio civile di Confcooperative Bergamo rappresenta un’occasione qualificante e di valore. È un percorso di un anno nelle cooperative sociali del territorio, un’esperienza di vita, tra impegno sociale e crescita professionale.

E c’è ancora tempo fino alle 14 del 26 gennaio per inoltrare le candidature e provare ad aggiudicarsi uno dei 26 posti messi a bando.

Ma perché partecipare? Che cosa significa Servizio Civile Universale? In quale cooperativa richiedere la collocazione. A queste domande, verrà data risposta nel webinar organizzato mercoledì 19 gennaio alle 15 (inviare una richiesta a progetti@coesi.coop. Ulteriori informazioni allo 035.0063511).

Servizio Civile Universale significa volontariato?

Certo che no. Ciascun partecipante riceverà un contributo di 444,30 euro al mese. Tutti i progetti avranno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali.

Perché farlo?

Perché è un’occasione per inserirsi nel mondo del lavoro e per entrare a contatto con realtà che hanno fatto dell’assistenza, della solidarietà, del senso di comunità i principi della propria attività. Il Servizio Civile Universale è un percorso di costruzione della sensibilità: aiuta a crescere e a migliorare il modo di vivere la comunità, i rapporti con gli altri e con sé stessi.

“Il servizio civile è stata la mia prima esperienza in un ambiente lavorativo” racconta Lucia, volontaria in una cooperativa di Confcooperative lo scorso anno. “È stato stimolante mettermi alla prova e conoscere il mondo delle cooperative sociali, lavorare in gruppo e imparare a relazionarmi sia con colleghi che beneficiari del servizio. Conoscere le loro storie e partecipare, anche in piccola parte, al loro percorso verso l’autonomia, e in alcuni casi alla loro rinascita, mi ha fatta sentire utile”. Un’esperienza che le è stata utile anche in termini di orientamento professionale per il futuro: “Ho capito di voler continuare a lavorare nel mondo della cooperazione sociale, al servizio di chi ne ha bisogno”.

I progetti e le cooperative coinvolte

I 26 selezionati saranno coinvolti in 4 progetti speciali realizzati da un totale di 9 cooperative sociali del territorio, sia di tipo A (servizi sociosanitari, educativi e formativi) che di tipo B (diverse tipologie di servizi, industria, agricoltura – finalizzati all’inserimento lavorativo), da Fondazione Casa Amica e Confcooperative Bergamo.

Si svolge tutto nell’ambito del programma “BG-BS 2023: DIREZIONE VERSO L’ALT(R)O” per il sostegno, l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili. Saranno centrali i temi dell’inclusione di persone a rischio di esclusione sociale, l’educazione rivolta a minori e giovani in genere. Sempre con un faro che indichi la rotta: una società più equa, partecipata, solidale.

Quali sono i programmi e dove si svolgeranno i servizi?

I programmi sono quattro:

– IO SONO (L’)ALTRO, per l’assistenza ad adulti in condizioni di disagio e fragilità. Le cooperative sociali interessate sono Aretè di Torre Boldone (1 posto), Contatto di Serina (2 posti), Fondazione Casa Amica di Bergamo (3 posti), Il Pozzo di Mapello (1 posto), la Bonne Semence di Serina e Oltre il Colle (3 posti), Progettazione di Pedrengo e Serina (3 posti), Ser.e.na di Bergamo (1 posto) e Sottosopra di Parre (1 posto)

– SCOPRIAMO TALENTI, per l’educazione, assistenza e animazione culturale per minori. In questo caso le cooperative sono C.P.E. – Centro Scolastico La Traccia di Calcinate (4 posti), Casa Comunità Sirio di Treviglio (1 posto) e CAF Cooper Azione Famiglie di Arcene e Romano di Lombardia (3 posti)

– IMPRONTE SOLIDALI, prevede l’assistenza a persone in condizione di disagio e di esclusione sociale. Si svolgerà nella sede di Confcooperative Bergamo coinvolgendo 2 volontari

– APPARTENIAMOCI 2, dedicato all’assistenza alle persone della terza età. Si volgerà alla cooperativa Ser.e.na di Villa di Serio (1 posto)

Come avere più informazioni?

Confcooperative Bergamo e Centro Servizi Aziendali COESI organizzano un webinar gratuito il 19 gennaio alle 15. Sarà l’occasione per aiutare i giovani interessati a conoscere i dettagli dei progetti e i vantaggi del Servizio Civile Universale. Ci sarà modo di fare domande, risolvere qualsiasi dubbio.

Per partecipare al webinar è necessario inviare una richiesta via mail a progetti@coesi.coop. Ulteriori informazioni allo 035.0063511.

© Riproduzione riservata

