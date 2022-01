Delitti in paradiso, Freedom o Dagonheart 2? La tv del 17 gennaio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 17 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non mi lasciare”, con Vittoria Puccini. Verranno proposti due episodi: nel primo, Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca.

Nel secondo, l’uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini…

Su RaiDue alle 21.30 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in Paradiso”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il corpo scomparso” e “Mistero in ospedale”.

Nel primo, nel giardino di una lussuosa villa viene trovata una donna morta. Subito dopo il ritrovamento, scompare anche una sua amica. Il corpo viene rinvenuto in mare e Parker nota un laccio da scarpe in una tasca…

Nel secondo, poco prima di una partita di beach volley, Neville viene punto da un insetto e va in shock anafilattico. Durante la sua prima notte nell’ospedale dell’isola, un’infermiera muore…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Su Italia1 alle 21.20 andrà in onda “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Skyline”; su La5 alle 21.05 “Paradiso amaro”; su La7 alle 21.15 “JFK – Un caso ancora aperto”; su Iris alle 20.55 “Gangster squad”; e su Italia2 alle 21.10 “Dragonheart 2: il destino di un cavaliere”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole – Hemingway. Uno scrittore 1899-1929”. La scrittura dei primi racconti di Ernest Hemingway e di opere indimenticabili come Fiesta o come Addio alle armi che nel 1929 regala allo scrittore americano uno straordinario successo. Un viaggio attraverso documenti, interviste e testimonianze.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

