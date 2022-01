Città Alta senza medici di famiglia: "Per 4.700 abitanti 9 ore a settimana di assistenza, si faccia qualcosa" - BergamoNews

Bergamo. “Città Alta e Colli: rispettivamente 2.700 più 2.000 abitanti che da inizio anno rimarranno con 9 ore settimanali di assistenza medica, fornita dal dottor Carnicelli – l’unico rimasto – ai suoi “fortunati pazienti”, scrivono con una punta di ironia i membri dell’associazione per Città Alta e i Colli di Bergamo nella lettera inviata ai vertici del Comune di Bergamo, dell’Ats e di Regione Lombardia.

Peccato che da ridere ci sia ben poco. “Tutti gli altri ‘pazienti’ hanno scoperto di essere senza medico di base quasi per caso, visto che la popolazione del quartiere non è stata in nessun modo informata della grave situazione che si stava venendo a creare – sostengono dall’associazione -. Per la cronaca: dei quattro medici che operavano in Città Alta, la dottoressa Rota ha lasciato l’ambulatorio di Borgo Canale già da alcuni mesi, il dottor Tonello è stato collocato in pensione per sopraggiunti limiti di età, sebbene avesse espresso il desiderio di restare almeno fino alla nomina di un sostituto, e la dottoressa Dolci se ne andrà fra un paio di mesi. Per il momento – aggiungono – non ci risulta siano stati fatti passi utili a risolvere il disagio che il quartiere sta vivendo”.

Per gli abitanti del quartiere la ricerca di un medico di famiglia facilmente raggiungibile da Città Alta si sta rivelando piuttosto affannosa. “La maggior parte dei medici del centro città (raggiungibile con la linea ‘A’ di Atb o con la funicolare) ha già il massimo di pazienti consentito, ovvero 1.500 – osservano ancora dall’associazione -. Riteniamo molto grave lasciare un bacino così ampio di territorio sguarnito di assistenza medica, specialmente in una situazione di emergenza come quella della pandemia Covid-19, costringendo molti cittadini a ricorrere al Pronto Soccorso – pratica peraltro sconsigliata in questo periodo – o a rivolgersi a medici privati per un sevizio sanitario pubblico che già pagano. Riteniamo – concludono – che la salute dei cittadini debba avere una priorità assoluta e chiediamo che le autorità comunali facciano pressione sulla Regione per una rapida soluzione del problema”.

Dalle parti di Palafrizzoni fanno sapere di avere già portato il problema all’attenzione di Ats, tant’è che l’assessore alle politiche sociali Marcella Messina, il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta e il consigliere comunale della Lista Gori Roberto Amaddeo hanno recentemente lanciato un appello all’Agenzia di Tutela della Salute, chiedendo che il borgo storico sia segnalato come “zona carente, per fare un primo passo in risposta a questa nuova esigenza”.

