Cieli sereni e temperature massime sopra i 10 gradi - BergamoNews

Una nuova settimana di gennaio inizia mentre le temperature massime sono decisamente sopra la media. Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci illustra come sarà il tempo a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Bel tempo sulla Lombardia grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-occidentale, mentre sull’Europa orientale affluiscono fredde correnti artiche da nord. Tale situazione rimarrà inalterata nei prossimi giorni, con tempo sempre stabile anche se con un calo termico su valori più in linea con il periodo.

Lunedì 17 gennaio 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. In mattinata possibili nebbie sulla pianura orientale, in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime stazionarie (-1/+2°C, valori superiori sull’alta pianura occidentale). Massime sui 9/12°C in pianura, punte di 14/15°C sull’alta pianura occidentale.

Martedì 18 gennaio 2022

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Sulla bassa pianura nebbie tra notte e mattino, in dissolvimento in giornata e in nuova formazione in serata.

Temperature: Minime stazionarie (-1/+3°C), massime stazionarie (9/12°C, valori inferiori nelle zone nebbiose).

Mercoledì 19 gennaio 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, ma con presenza di nebbie o nubi basse sulla medio-bassa pianura, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Temperature: Minime stazionarie (-2/+2°C), massime in calo (6/9°C).

