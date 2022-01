Campionati Italiani Giovanili di sci di fondo: doppio podio per Denise Dedei - BergamoNews

Il futuro dello sci di fondo bergamasco appare particolarmente fiorente.

La conferma è arrivata da Denise Dedei che si è messa in luce nel corso dei Campionati Italiani Giovanili andati in scena a Padola di Comelico Superiore.

La 19enne di Gromo ha infatti trovato un ottimo feeling con la pista “Tavela” conquistando due podi fra le juniores e migliorando così i risultati ottenuti nel corso delle ultime uscite in Alpen Cup.

In grado di giocarsi le proprie chance nella dieci chilometri in tecnica libera, la portacolori dello Sci Club Gromo si è dovuta accontentare della medaglia d’argento dopo esser stata superata in volata da una scatenata Nadine Laurent (Fiamme Oro).

Discorso simile per la cinque chilometri in classico che ha visto Dedei terminare la propria prova in terza posizione distante quasi dodici secondi dalla vincitrice Elisa Gallo (Fiamme Gialle).

Niente podio per la scalvina Lucia Isonni (Esercito) la quale ha concluso entrambe le prove in quinta posizione davanti alla giovane seriana Giulia Negroni (Sci Club 13 Clusone), capace di tagliare per due volte il traguardo di Padola fra le prime dieci.

La località bellunese ha ospitato in contemporanea anche il sesto appuntamento della Coppa Italia Gamma Senior che ha visto protagonista Martina Bellini (Esercito) che ha sfiorato il successo al rientro dalla trasferta di Sankt Ulrich.

Capace di cogliere la quarta piazza nella mass in tecnica libera, la 23enne di Clusone si è espressa al meglio in skating terminando le proprie fatiche con soli quattro secondi di ritardo dalla compagna Federica Cassol.

© Riproduzione riservata

