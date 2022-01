Bergamo, salgono ancora i prezzi al consumo: all'insù vacanze, trasporti, energia elettrica - BergamoNews

Bergamo. Nel mese di dicembre l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), a Bergamo, si attesta a +0,4%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), sale a +3,6% rispetto a +3,5% del mese scorso.

La variazione più rilevante si riscontra nella divisione “Ricreazione, spettacoli e cultura” con un indice di +1,8% causato principalmente da ‘Supporti di registrazione’ (+11,4%) e dai ‘Pacchetti vacanza’ (+14,1%).

Si registra un indice di +0,7% per i settori “Comunicazioni” e “Trasporti”. In questo ultimo caso si evidenzia l’aumento di ‘Automobili’ (+0,5%), ‘Trasporto passeggeri su rotaia’ (+1,2%), ‘Trasporto aereo passeggeri’ (+30,3%) e ‘Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne’ (+1,1%). Calano di -1,1% i ‘Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati’.

Cresce di +0,3% la divisione “Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili”, soprattutto a causa dell’aumento di +1,4% dell’’Energia elettrica’, mentre scende di -1,7% il ‘Gasolio per riscaldamento’.

Si ha un lieve aumento anche per “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+0,2%), “Mobili, articoli e servizi per la casa” (+0,3%) e “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+0,6%).

Diminuiscono di -0,3% “Bevande alcoliche e tabacchi”.

L’indice rimane invariato per “Abbigliamento e calzature”, “Servizi sanitari e spese per la salute”, “Istruzione” e “Altri beni e servizi”.

Variazioni congiunturali più significative per divisione di spesa

(rispetto al mese precedente):

Prodotti alimentari e bevande analcoliche:

In aumento: 1,5% Frutta, 0,8% Vegetali, 0,8% Prodotti alimentari n.a.c., 1% Caffè, tè e cacao

In diminuzione: -0,7% Pesci e prodotti ittici, -0,8% Oli e grassi, -0,7% Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura

Bevande alcoliche e tabacchi:

In diminuzione: -2,2% Alcolici, -0,7% Vini, -0,7% Birre

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili:

In aumento: 1,4% Energia elettrica

In diminuzione: -1,7% Gasolio per riscaldamento

Mobili, articoli e servizi per la casa:

In aumento: 1,3% Grandi apparecchi domestici elettrici e non, 1,8% Beni non durevoli per la casa

In diminuzione: -0,4% Piccoli elettrodomestici

Trasporti:

In aumento: 0,5% Automobili, 1,2% Trasporto passeggeri su rotaia, 30,3% Trasporto aereo passeggeri, 1,1% Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

In diminuzione: -1,1% Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati

Comunicazioni:

In aumento: 1,9% Apparecchi telefonici e telefax

Ricreazione, spettacoli e cultura:

In aumento: 1,1% Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici, 4,4% Apparecchi per il trattamento dell’informazione, 11,4% Supporti di registrazione, 0,7% Beni durevoli per ricreazione all’aperto, 0,5% Giochi, giocattoli e hobby, 0,5% Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici, 0,7% Servizi ricreativi e sportivi, 0,4% Libri, 0,9% Articoli di cartoleria e materiale da disegno, 14,1% Pacchetti vacanza

In diminuzione: -0,8% Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini, -0,5% Giornali e periodici

Servizi ricettivi e di ristorazione:

In aumento: 1,5% Servizi di alloggio

