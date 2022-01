Bergamo, incendio nella notte in un cantiere di via Spino - BergamoNews

Bergamo. I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, i volontari di Gazzaniga e i volontari di Madone sono intervenuti per domare le fiamme di un incendio che si è sviluppato in cantiere in via Pietro Spino a Bergamo.

L’allarme è scattato poco prima dell’una e mezza di notte tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio. Il cantiere è abbandonato da anni, è un parcheggio multipiano e l’incendio si è sviluppato nella tromba delle scale ormai da tempo usata come deposito.

I vigili del fuoco spente le fiamme hanno messo in sicurezza l’area compromessa.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!