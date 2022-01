Bergamo, auto sale sul marciapiede e travolge una coppia: morta la donna - BergamoNews

Bergamo. Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi a Bergamo, in via D’Annunzio. Una coppia di anziani è stata travolta da un’auto: la donna, Luigina Rota, 79 anni, purtroppo è deceduta. Illeso il marito, 81 anni.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale: da una prima ricostruzione pare che la vettura sia salita sul marciapiedi dove i due pensionati stavano camminando, centrando in pieno la signora.

L’auto era appena stata ritirata al servizio di car sharing del Comune da una donna di 36 anni residente in città. Dalla stazione davanti alle scuole di via Goldoni, ha imboccato la via D’Annunzio ma ha preso la curva larga e, accecata dal sole, ha urtato contro il marciapiede sulla destra della carreggiata. La vettura è stata sbalzata sulla sinistra ed è finita sul marciapiedi opposto, dove stava passeggiando la coppia.

Luigina Rota si trovava proprio sulla traiettoria dell’auto mentre il marito, che le camminava a fianco ma sul lato interno del marciapiede, è rimasto illeso.

La donna è morta sul colpo, l’uomo, in stato di choc, è stato portato via in ambulanza. Sul posto è arrivato anche il figlio della coppia.

