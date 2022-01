Atalanta, oltre l'emergenza c'è un'anima da grande squadra - BergamoNews

Ma quando avete sentito l’annuncio della formazione, dell’Atalanta che avrebbe affrontato l’Inter, che cosa avete pensato? Sinceramente.

Forse vi sembrava di essere tornati indietro di più di cinque anni, a quel famoso Atalanta-Napoli della svolta gasperiniana con in campo Caldara, Conti, Gagliardini, Petagna… Tra l’altro Toloi era l’unico presente allora e invece uno dei grandi assenti in questa partita.

Beh, comunque oggi in realtà la storia è un po’ diversa: non è stata una pazzia di Gasperini ma, tra Covid e infortuni, ecco sette titolari fuori gioco e una panchina imbottita di Primavera.

Eppure, alla faccia degli scettici, questa Atalanta ha davvero sette vite. E quando la dai (qualcuno l’avrà fatto) per ‘morta’ ti confeziona una prestazione da applausi, alla pari se non anche meglio della capolista.

Sul cuore non avevamo mai dubitato. E nemmeno sulla tecnica, a dir la verità, perché i Gaspboys ci deliziano ormai con giocate che saranno sì studiate in allenamento ma sono anche frutto di un miglioramento tecnico evidente.

Atalanta-Inter 0-0, il film della partita

Perché per tenere testa alla prima della classe devi avere una padronanza del pallone non inferiore ai palleggiatori di Inzaghi e devi avere anche l’attenzione giusta per non lasciare mai quegli spazi che avevano mandato a nozze i giocatori della Roma.

Detto, fatto. Se si vuol cercare il pelo nell’uovo si può dire che all’Atalanta è mancato il gol: non ci sei riuscito e non perché gli avversari hanno messo il pullman davanti alla porta, un po’ come avevano fatto Genoa e in parte il Bologna nei precedenti 0-0, ma hai avuto di fronte una delle due migliori difese del campionato, mica facile da superare.

Metteteci poi che Handanovic da tempo ha preso le misure di Muriel: sono stati quasi compagni di squadra a Udine dieci anni fa (Lucho arrivava e Handa se ne andava), gli ha anche parato un rigore a San Siro due anni fa e l’occasionissima è capitata ancora. Poi qualcuno dirà che ha sbagliato Muriel, forse i più che ha fatto una gran parata Handanovic, tra i migliori in campo come bene ha fatto lo stesso Musso.

Così come può recriminare Pasalic, anche lui vicinissimo al gol e nel primo tempo protagonista di un episodio molto dubbio in area di rigore interista, con quella spinta del suo compagno di Nazionale (nella Croazia) Perisic che ha impedito a SuperMario di calciare in porta. Forse anche in rete.

Comunque, oltre gli episodi e le assenze, senza giri di parole: è stata una bella Atalanta, impressionante nel suo pressing uomo a uomo, nella capacità dei difensori di entrare sempre nei tempi giusti e comunque di tutti quanti di essere a disposizione del compagno, veramente uno spirito di squadra notevolissimo. Lo stesso Muriel è ripiegato in difesa come vediamo fare spesso a Zapata, però poi è stato anche capace di lanciarsi in furiosi contropiede.

Insomma, un’Atalanta da applausi e lasciamo perdere il discorso scudetto, però il bilancio con l’Inter dice due pareggi: vuol dire che la squadra più forte del campionato non è riuscita a superarti.

Ovvio che poi serve avere anche una panchina più lunga/ricca e Gasp ha assicurato che sabato 22 alle 20,45 a Roma contro la Lazio saranno disponibili Toloi e Maehle. Già qualcosa, considerando che resterebbero fuori Hateboer, Ilicic, Malinovskyi e i soliti Zapata e Gosens.

E se volevate un’ulteriore prova d’esame o di laurea per l’Atalanta grande tra le grandi, questo bellissimo 0-0 certifica appunto il valore della Dea, degna di puntare ancora alla zona Champions.

L’Inter aveva pareggiato solo dalla Sampdoria (2-2), con l’Atalanta all’andata (2-2), con Juve (1-1) e Milan (1-1). Si saranno anche fatte sentire per entrambe le fatiche di Coppa, però l’Atalanta ha tirato quasi tutta la partita con gli stessi e solo nell’ultimo quarto d’ora ha fatto il primo cambio. Un’ulteriore prova di squadra, di saper andare oltre l’emergenza.

Bravi, è stato uno spot per il calcio: non solo dalla Premier si può prendere esempio.

