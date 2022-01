Un'Atalanta incerottata vuol fare lo sgambetto all'Inter capolista: è il primo bivio Scudetto - BergamoNews

Bergamo. Se qualche anno fa avessimo parlato di “sfida Scudetto” tra Atalanta e Inter (così l’ha definita il tecnico dei campioni d’Italia, Simone Inzaghi), nella migliore delle ipotesi ci avrebbero preso per matti.

È un posticipo di fuoco quello in programma domenica sera alle 20,45 al Gewiss Stadium. Di fronte due squadre forti, in lotta per il vertice.

Nelle ultime dieci sfide a Bergamo, l’Atalanta ha perso solo due volte contro l’Inter. Quattro degli ultimi sei confronti diretti tra casa e trasferta sono terminati in pareggio, mentre l’ultima vittoria bergamasca casalinga risale al 2018. Hateboer nella prima frazione aveva sbloccato il punteggio, prima del rigore trasformato da Icardi. Gli orobici dopo un’ora avevano preso in mano il pallino del gioco chiudendo il match sul 4-1 grazie ai gol di Mancini, Djimsiti e Gomez.

I ragazzi di Gasperini arrivano al match con tante defezioni, tra infortuni e giocatori positivi al Covid-19. Difficile capire chi scenderà in campo e chi sarà a disposizione. L’Atalanta non ha comunicato i nomi dei positivi dopo il giro di tamponi e qualcuno potrebbe essersi anche negativizzato.

Insomma, fino al momento dell’ufficialità delle formazioni ci sarà incertezza. Zapata e il lungo degente Gosens (voci di mercato lo danno in partenza sulla rotta inglese, direzione Newcastle) saranno costretti a dare forfait per i rispettivi problemi fisici, mentre Djimsiti dovrebbe essere recuperato per completare il reparto arretrato con Palomino e Demiral. Possibile il rientro tra i titolari di Freuler e la conferma di Pezzella e Hateboer sulle fasce. In avanti Muriel sarà il riferimento centrale, visto l’ottimo periodo di forma.

La squadra di Inzaghi sta vivendo una stagione strepitosa, ha perso solo una delle venti partite disputate finora in campionato e nel mirino ha messo la nona vittoria consecutiva. Il successo in Supercoppa ai danni dell’eterna rivale Juventus, arrivato nei minuti di recupero dei tempi supplementari, ha dato ulteriore consapevolezza alla capolista che si presenta nella migliore condizione mentale possibile.

Tra i pali ci sarà Handanovic, davanti a lui il solidissimo terzetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo gli infaticabili Barella, Brozovic e Calhanoglu mentre sugli esterni potrebbero esserci Darmian e Perisic. Coppia d’attacco formata da Dzeko e Sanchez. Il ‘Nino’ cileno dovrebbe essere preferito a Lautaro, dopo il gol decisivo in finale contro i bianconeri.

