"Un pari e tanto spettacolo tra Atalanta e Inter": i pronostici dei giornalisti milanesi - BergamoNews

Quando ci sono partite di cartello come Atalanta-Inter lo spettacolo è assicurato e i tifosi aspettano un evento che rimarrà nella memoria di grandi e piccini. Le città si fermano, le vite rimangono sospese per una sera e tutti gli occhi sono puntati sul rettangolo verde dove scendono in campo ventidue campioni.

Lo scontro diretto ad alta quota tra bergamaschi e milanesi in programma domenica sera alle 20.45 al Gewiss Stadium, rappresenta uno snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Da una parte la capolista che non sbaglia nemmeno un colpo e dall’altra la quarta forza del campionato, abituata a grandi prestazioni.

Alla vigilia del match abbiamo sentito le opinioni e i pronostici di alcuni giornalisti vicini al mondo interista e alcuni addetti ai lavori per cercare di capire come viene vista l’Atalanta al di fuori dei confini bergamaschi.

Beppe Bergomi ex calciatore della Beneamata, allenatore e telecronista vede un match aperto a qualsiasi risultato: “Sarà una bella partita, difficile fare una previsione su come andrà, visti gli obiettivi di entrambe le squadre. All’andata abbiamo visto un 2-2 con tanti ribaltamenti di fronte e non ho un’idea su chi avrà la meglio. Inter e Atalanta ci arrivano bene, gli uomini di Gasperini hanno passato il turno in Coppa Italia, quelli di Inzaghi hanno vinto la Supercoppa, sono primi in classifica e vengono da una striscia molto lunga”.

Sull’analisi tattica vede i duelli individuali come decisivi ai fini della supremazia nel gioco: “Dal punto di vista fisico l’Inter potrebbe andare in sofferenza avendo giocato 120′ mercoledì e contro l’Atalanta conta molto perché la rosa di Gasperini tiene alti i ritmi. Chi vincerà i duelli individuali a mio avviso avrà la meglio”.

Celebra poi il percorso della Dea in campionato e le doti di Gasperini: “L’Atalanta ci entusiasma sempre, ci da stimoli nuovi e gioca un calcio europeo. Sta facendo un bellissimo cammino. Gasperini ha dato la svolta a Bergamo, è copiato in Italia e in Europa per il suo modo di giocare e ha portato una mentalità diversa rispetto al passato. La sua squadra non abbassa il baricentro, accetta l’uno contro uno, è aggressiva e offensiva, va in pressione alta”.

Il campione del Mondo prosegue apprezzando anche la personalità del tecnico dell’Atalanta, a volte criticata: “Ha un carattere spigoloso ma ottiene i risultati ed esalta le qualità dei propri giocatori. Io guardo sempre l’aspetto tecnico e come giocano le squadre. E’ lui che ha portato i singoli a questi livelli e la società a competere con le big. La storia, l’abitudine a vincere e la tradizione è quello che manca per fare un gradino in più e festeggiare trofei. Fare un quarto di finale di Champions è difficilissimo e non si può chiedere di più all’Atalanta”.

Il Direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha un’idea diversa su come si svilupperà il match: “Negli ultimi due anni l’Atalanta ha sempre patito l’Inter. O riesce a sbloccare subito il risultato mettendo gli ospiti alle corde nei primi venti minuti oppure alla lunga la maggiore qualità della squadra di Inzaghi avrà il sopravvento. Entrambe le formazioni fondano il loro gioco sulle fasce ed è lì che si risolverà la contesa”.

Secondo il numero uno dell’emittente lombarda il lavoro di Gasperini si fonda sul tirare fuori il 110% da ogni elemento della rosa, anche se non è mancata qualche critica: “E’ un allenatore come Conte, spinge i calciatori oltre i loro limiti facendoli andare sempre a ‘tavoletta’, alcuni addirittura vanno fuori giri. Questo però è anche il suo punto di forza quindi è giusto così, a differenza di Inzaghi che è più un gestore avendo a disposizione una rosa qualitativamente superiore. Nonostante questo il mio pronostico per Atalanta-Inter è un pareggio, prendendo in considerazione anche la partita di Supercoppa terminata ai supplementari contro la Juventus. Dentro il campo Gasperini mi piace molto, fuori molto poco. Il suo unico limite, in alcune circostanze, è parlare facendosi prendere dal nervosismo. A volte se si mordesse la lingua sarebbe meglio”.

Altri due addetti ai lavori hanno detto la loro sul big match di domenica sera: Gianluca Rossi giornalista di Telelombardia e Christian Recalcati giornalista-tifoso di Radio Nerazzurra.

Gianluca Rossi, a poche ore dall’incontro, non mostra ottimismo forse per scaramanzia: “La vedo brutta per l’Inter, abbiamo fatto tante belle cose finora ma non possono vincerle tutte. Se c’è una partita che possiamo perdere è proprio quella contro l’Atalanta perché è la più difficile, anche rispetto al derby con il Milan. Speriamo di riuscire a portare a casa almeno un pareggio. Penso possa finire 2-2 con i gol di Muriel e Pasalic, Darmian e Lautaro.

Il giornalista non ha dimenticato la gara d’andata: “Per un tempo ci hanno messo sotto ed è stata forse l’unica volta dove siamo andati in difficoltà. Il nostro nemico è la frenesia, vogliamo chiudere le partite in pochi minuti quindi partiamo su ritmi elevatissimi per poi calare alla distanza, dobbiamo imparare a gestire le energie. Inoltre dobbiamo migliorare quando capitano episodi sfavorevoli, non dobbiamo farci travolgere perché l’Atalanta è travolgente”.

Secondo Christian Recalcati la Dea ha le carte in regola per arrivare tra le prime quattro: “Quando la squadra di Gasperini attacca può mettere sotto qualsiasi avversaria, è difficile da battere. Il tecnico ha trasformato diversi giocatori che non erano esplosi in altre piazze in ottimi calciatori. L’Atalanta non ha nulla da perdere, riesce a fare un gioco molto bello e pericoloso ed è una squadra vera. Il match si deciderà a centrocampo e sulle fasce, sulla linea mediana i bergamaschi vantano una batteria di uomini che corrono, lottano, non si fermano mai. Chi avrà la meglio in quella zona potrebbe spuntarla. Le due formazioni giocano a specchio e l’Inter soffre le avversarie che si dispongono con lo stesso modulo. Pronostico? 1-1 o 2-2. Un risultato di parità che potrebbe andare bene a tutti”.

